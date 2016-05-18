بابا الفاتيكان: أصلي من أجل «السيسي».. وسأزور مصر قريبا

كشف البابا فرانسيس الأول بابا الفاتيكان، اليوم الأربعاء، خلال استقباله وفد الدبلوماسية الشعبية لتيار الاستقلال برئاسة المستشار أحمد الفضالى الذي يزور إيطاليا حاليا، عن عزمه زيارة القاهرة خلال الفترة القليلة المقبلة تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال المستشار أحمد الفضالي، في تصريحات صحفية اليوم، إن البابا فرانسيس أكد للوفد الذي يضم عددًا من النواب والسفراء السابقين والسياسيين بمرافقة السفير حاتم سيف النصر سفير مصر لدى “الفاتيكان”، اثناء استقباله رسميا أمس عقب مراسم العظة الأسبوعية التي أقيمت بساحة القديس بطرس عن تقديره للقاهرة وللرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن زيارته للقاهرة قريبا تأتي تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء زيارته الأخيرة للفاتيكان.

وأوضح الفضالى، أن قداسة البابا طلب نقل تحيته الي الرئيس عبد الفتاح السيسي، متمنيا له التوفيق في مهمته الإنسانية لمواجهة الإرهاب الذي يهدد أمن واستقرار الشعوب، مؤكدا أنه سيصلي من أجل الرئيس السيسي لدعمه في حربة الضروس ضد الجماعات المتطرفة التي ترتكب أعمال ضد الإنسانية، كما دعا قداسته ان يعم السلام في مصر ويحفظها الله من كل سوء وان تتخلص مصر من بقايا أعداء الإنسانية.

وشدد الفضالى على أن قداسة البابا أكد حبه العميق لمصر تقديرا لتاريخها الديني والإنسانى.

من جانبه، قال السفير حاتم سيف النصر سفير مصر في الفاتيكان، إن البابا فرانسيس أكد خلال استقباله للوفد المصري دعمه الكبير لمصر في موجهة الإرهاب والتطرف، مشيرا إلى أن الفاتيكان يولي مصر اهتمامه الخاص لأنه يرتبط بعلاقات جيده بها وبخاصة بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة ومحاربته للإرهاب والحفاظ علي الدولة المصرية وسط الصراعات المحيطة بالمنطقة.

وطالب سيف النصر، بضرورة تضافر كل القوي الدولية لدعم مصر ضد الإرهاب ، مؤكدا ان العالم في هذه المرحلة يحتاج الي الجهود في مواجهة قوي الشر.

وقال الأنبا يؤنس لحظى سكرتير أول البابا وهو مصري الجنسية، أن مصر والفاتيكان تربطهما علاقات تاريخية منذ سنوات طويلة، مؤكدا علي دعم الفاتيكان للجهود التي تبذلها مصر في محاربة الفكر المتطرف وعملية البناء والتعمير التي تشهدها خاصة المشروعات العملاقة التي تؤسس لدولة حديثة.

وحرص سكرتير أول البابا على إصطحاب الوفد المصري لزيارة الأماكن التاريخية داخل مبني الفاتيكان وقام بشرح تاريخ المبني وقدسيته.