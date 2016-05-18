ترحيب أمريكي بدعوة «السيسي» لإحياء عملية السلام بين فلسطين وإسرائيل

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، جون كيري وزير الخارجية الأمريكي، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، بالإضافة إلى السفير الأمريكي بالقاهرة.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بوزير الخارجية الأمريكي، معربًا عن تطلع مصر لتعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تجمعها بالولايات المتحدة والارتقاء بالتعاون الثنائي على كافة الأصعدة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وأشار في بيان صادر عن الرئاسة اليوم، إلى حرص مصر على التنسيق والتشاور مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بالقضايا والتطورات الإقليمية بما يُمكّن البلدين من مواجهة مختلف التحديات التي تتعرض لها منطقة الشرق الأوسط في الوقت الراهن.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن جون كيري أكد خلال اللقاء تطلع الولايات المتحدة لتوثيق التعاون القائم مع مصر على جميع الأصعدة وتطوير العلاقات الثنائية، مؤكدًا أن مصر تعد شريكًا هامًا لبلاده.

كما عبر جون كيري، عن حرص الجانب الأمريكي على التشاور مع مصر حول مختلف القضايا الإقليمية بما يساهم في تحقيق الاستقرار بالمنطقة.

وذكر السفير علاء يوسف، أن اللقاء تناول عدداً من الموضوعات الخاصة بالعلاقات الثنائية وسُبل تعزيز التعاون بين الدولتين على مختلف الأصعدة الاقتصادية والسياسية، فضلاً عن دعم جهود مصر في مجال مكافحة الإرهاب.

كما تطرق اللقاء إلى آخر التطورات بالنسبة للأزمات التي يمر بها عدد من دول المنطقة، ولاسيما تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا، والجهود الدولية التي تُبذل للتوصل إلى حلول سياسية تؤدي إلى استعادة السلام والاستقرار بتلك الدول، وذلك في ضوء المحادثات الأخيرة التي شهدتها اجتماعات فيينا حول ليبيا وسوريا.

كما تناول اللقاء أيضًا الجهود الدولية الرامية إلى إحياء عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، حيث أشاد وزير الخارجية الأمريكي في هذا الصدد بالدعوة التي أطلقها الرئيس أمس إلى الفلسطينيين والإسرائيليين لإعادة إحياء عملية السلام، مثمنًا الدور القيادي للرئيس وحرصه على المساهمة في التوصل لحل للقضية الفلسطينية، ومشيدًا في هذا السياق بدور مصر التاريخي ومساهمتها في تحقيق الاستقرار بالشرق الأوسط بوصفها دعامة رئيسية للسلام والأمن بالمنطقة.