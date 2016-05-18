وفد من كلية "كنجز كولدج" يزور قصر العينى لتوقيع اتفاقية تعاون

يزور وفد من كلية كنجز كولدج بالمملكة المتحدة كلية طب قصر العينى، تمهيدا لعقد اتفاقية تعاون بين الكليتين بهدف تدريب الأطباء بناء على الاتفاقية الموقعة بين وزير التعليم العالى المصرى، ووزير التعليم العالى البريطانى.

وأكد الدكتور فتحى خضير - عميد كلية طب قصر العينى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" - أن زيارة الوفد البريطانى ستكون لمدة 3 أيام ابتداء من يوم السبت المقبل، وذلك لبحث سبل التعاون بين الكليتين، موضحا أن الوفد يتكون من عميد كلية كنجز كولدج، وبعض أساتذة قصر العينى لدراسة التعاون فى التعليم والتدريب والبحث العلمى.

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