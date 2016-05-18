مسلسل السلفيين السنوى.. داعية سلفى يُحرّم مشاهدة الدراما فى شهر رمضان

مع اقتراب شهر رمضان المعظم، يجدد السلفيون كل عام معارك مشاهدة المسلسلات والأعمال الدرامية، الأمر الذى يفتح الباب لمناقشة جواز التمثيل والفن بصفة عامة، واستمرارًا لذلك المسلسل أفتى الشيخ محمود لطفى عامر الداعية السلفى بتحريم مشاهدة الأفلام أو المشاركة فى المسابقات فى شهر رمضان سواء نهارا أو ليلاً.

وقال "عامر" فى تصريحات اليوم الأربعاء، "أتوجه بالنصح لعموم المسلمين بمناسبة قرب شهر رمضان، فالصيام هو الامتناع عن بعض المباح فى وقت مخصوص فإن أراد المسلمون صياما مبرورا فعليهم أن يخفضوا ميزانية الطعام والشراب إلى الثلثين على الأقل ويحرم عليهم أو يكره كراهة أقرب للتحريم متابعة أى أفلام أو مسلسلات أو مسابقات لأنها تفوت على الصائمين ما هو أجدى وأولى".

وأضاف "عامر"، "احذر من محاربة الله فى نهار أو ليل رمضان فإن ذلك من أقبح الذنوب التى تذهب البركة من الرزق ومن البيوت، فأكثروا من الاستغفار والذكر تستقيم لكم الحياة".

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