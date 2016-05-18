فى لقاء مع الرئيس..جون كيرى يرحب بدعوة السيسي لإحياء السلام ويصفه بـ"القائد"

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بوزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، معرباً عن تطلع مصر لتعزيز العلاقات الاستراتيجية التى تجمعها بالولايات المتحدة والارتقاء بالتعاون الثنائى على كافة الأصعدة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وأشار الرئيس- خلال استقباله "كيرى" اليوم، الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، بالإضافة إلى السفير الأمريكى بالقاهرة- إلى حرص مصر على التنسيق والتشاور مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بالقضايا والتطورات الإقليمية بما يُمكّن البلدين من مواجهة مختلف التحديات التى تتعرض لها منطقة الشرق الأوسط فى الوقت الراهن.

تناول اللقاء الجهود الدولية الرامية إلى إحياء عملية السلام بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، حيث أشاد وزير الخارجية الأمريكى فى هذا الصدد بالدعوة التى أطلقها الرئيس أمس إلى الفلسطينيين والإسرائيليين لإعادة إحياء عملية السلام، مثمناً الدور القيادى للرئيس السيسي وحرصه على المساهمة فى التوصل لحل للقضية الفلسطينية، ومشيداً فى هذا السياق بدور مصر التاريخى ومساهمتها فى تحقيق الاستقرار بالشرق الأوسط بوصفها دعامة رئيسية للسلام والأمن بالمنطقة.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن جون كيرى أكد خلال اللقاء على تطلع الولايات المتحدة لتوثيق التعاون القائم مع مصر على جميع الأصعدة وتطوير العلاقات الثنائية، مؤكداً أن مصر تعد شريكاً هاماً لبلاده.

وعبر جون كيرى عن حرص الجانب الأمريكى على التشاور مع مصر حول مختلف القضايا الإقليمية بما يساهم فى تحقيق الاستقرار بالمنطقة.

وأضاف السفير علاء يوسف، أن اللقاء تناول عدداً من الموضوعات الخاصة بالعلاقات الثنائية وسُبل تعزيز التعاون بين الدولتين على مختلف الأصعدة الاقتصادية والسياسية، فضلاً عن دعم جهود مصر فى مجال مكافحة الإرهاب.

وتطرق اللقاء إلى آخر التطورات بالنسبة للأزمات التى يمر بها عدد من دول المنطقة، ولاسيما تطورات الأوضاع فى ليبيا وسوريا، والجهود الدولية التى تُبذل للتوصل إلى حلول سياسية تؤدى إلى استعادة السلام والاستقرار بتلك الدول، وذلك فى ضوء المحادثات الأخيرة التى شهدتها اجتماعات فيينا حول ليبيا وسوريا.

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