أخبار عاجلة

بالفيديو.. متهمة "الرشوة الكبرى" تعترف: أقمت علاقة جنسية مع المتهمين بعلم جوزى -
بالصور.. ضبط أمين مخزن يتجول بملابس نسائية داخل مستشفى أسيوط الجامعى -
تقرير bein sport - برشلونة يصل تورينو لمواجهة يوفنتوس في ربع نهائي دوري الابطال -
ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريق الزمالك لمباراة إنبى من خلال التشكيل -
نقيب المحامين يوافق على إنشاء صندوق خاص لعلاج الأمراض المزمنة -
صديقة العميد نجوي كانت حافظة القراءن ابنها شهيد وحصلته -
ستاد مصر: الزمالك وإنبى .. كيف يقدم إيناسيو نفسه؟ -
علاء الغطريفي: إشارات الرئيس عن الإعلام لم تكن واضحة -
بالصور...وفد جامعة الأزهر يزور المصابين في تفجير كنيسة "مارجرجس" بمستشفى طنطا -
جامعة بني سويف تلغي الاحتفالات وتعلن الحداد على أرواح الشهداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 12 سلاحا ناريا فى ورشة لتصنيع الأسلحة بكفر الشيخ

Google+ Print
ضبط 12 سلاحا ناريا فى ورشة لتصنيع الأسلحة بكفر الشيخ ضبط 12 سلاحا ناريا فى ورشة لتصنيع الأسلحة بكفر الشيخ
نجحت الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ فى ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة بمركز مطوبس يقوم صاحبها بتصنع الأسلحة فيها، بقصد الاتجار والتربح، وتم ضبط 12 سلاحا ناريا وأدوات صناعتها، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء محمد عاطف شلبى مساعد الوزير لأمن كفر الشيخ إخطارًا من اللواء أشرف ربيع مدير المباحث الجنائية بالمديرية، والعميد محمد عمار رئيس مباحث المديرية، يفيد بضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والتحفظ على عدد من الأسلحة بها بدائرة مركز مطوبس.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد محمد عمار رئيس المباحث الجنائية بالمديرية، ضم ضباط مباحث مركز مطوبس، لعمل التحريات اللازمة، وتبين أن "سعد.س.أ" 47 سنة مسجل جنائى مقيم بدائرة مركز مطوبس، يقوم بتصنيع الأسلحة النارية، وببيعها للعناصر الإجرامية والخارجين عن القانون، وبتقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة لضبط المتهم، وبمداهمة الورشة تم ضبط أدوات لتصنيع أنواع السلاح المختلفة وعثر على 12 سلاحًا ناريًا "فرد خرطوش صناعة محلية"، وبمواجهته اعترف بإعداد وتصنيع الأسلحة بقصد الاتجار، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

- بالصور.. السيطرة على حريق بمخزن مدرسة فى كفر الشيخ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365