ضبط 12 سلاحا ناريا فى ورشة لتصنيع الأسلحة بكفر الشيخ

نجحت الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ فى ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة بمركز مطوبس يقوم صاحبها بتصنع الأسلحة فيها، بقصد الاتجار والتربح، وتم ضبط 12 سلاحا ناريا وأدوات صناعتها، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء محمد عاطف شلبى مساعد الوزير لأمن كفر الشيخ إخطارًا من اللواء أشرف ربيع مدير المباحث الجنائية بالمديرية، والعميد محمد عمار رئيس مباحث المديرية، يفيد بضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والتحفظ على عدد من الأسلحة بها بدائرة مركز مطوبس.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد محمد عمار رئيس المباحث الجنائية بالمديرية، ضم ضباط مباحث مركز مطوبس، لعمل التحريات اللازمة، وتبين أن "سعد.س.أ" 47 سنة مسجل جنائى مقيم بدائرة مركز مطوبس، يقوم بتصنيع الأسلحة النارية، وببيعها للعناصر الإجرامية والخارجين عن القانون، وبتقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة لضبط المتهم، وبمداهمة الورشة تم ضبط أدوات لتصنيع أنواع السلاح المختلفة وعثر على 12 سلاحًا ناريًا "فرد خرطوش صناعة محلية"، وبمواجهته اعترف بإعداد وتصنيع الأسلحة بقصد الاتجار، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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