مصرع شخصين في حادث سير بصحراوي المنيا

مراسل – «ONA»:

لقي شخصين مصرعهما اثر حادث تصادم بين دراجة بخارية وسيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي.

تلقي اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء محمود عفيفي، مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود إشارة للعقيد طارق خطاب نائب مأمور مركز مطاي، بحادث تصادم ووجود حالات وفاة.

بانتقال النقيب محمود الضبع رئيس مباحث مركز مطاي، تبين مصرع كلا من “حربي عميرة محمد فرج”، 32 سنة، عامل، و”محمد عبدالعزيز قاسم”، 50 سنة، فلاح، في حادث تصادم بين دراجة بخارية وسيارة ملاكي.

تم نقل جثث المتوفيان لمشرحة مستشفى بني مزار، وتم إزالة اثار الحادث وتسيير حركة المرور، كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجاري العرض علي النيابة.