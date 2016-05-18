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انتبه.. ارتفاع الحرارة يعرض كبار السن والحوامل والأطفال للاختناق بالمترو

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انتبه.. ارتفاع الحرارة يعرض كبار السن والحوامل والأطفال للاختناق بالمترو انتبه.. ارتفاع الحرارة يعرض كبار السن والحوامل والأطفال للاختناق بالمترو
فى فصل الصيف ومع ارتفاع درجة الحرارة، نجد الكثير يتجنبون ركوب مترو الأنفاق خوفا من الاختناق نتيجة الازدحام الشديد وقلة مراكز التهوية، والتى ينتج عنها قلة نسبة الأكسجين فى عربات المترو.

وفى هذا الصدد، قال الدكتور محمود عمرو مدير المركز القومى للسموم بجامعة القاهرة، إن ركوب المترو فى فصل الصيف وما ينتج عنه من نقص الأكسجين قد يسبب للبعض حاله اختناق ومن أكثر فئات العرض لهذه الحالة هم كبار السن والأطفال والنساء الحوامل .

وأكد الدكتور محمود عمرو على ضرورة تجنب هذه الفئات ركوب المترو، خاصة فى وقت الظهيرة والتى يزداد فيها عدد الركاب لخروج الموظفين من أعمالهم، وكذلك الطلبة، حفاظا على صحتهم، وعلى نسبة الأكسجين التى تحتاجها أجسامهم.

وأضاف مدير المركز القومى للسموم جامعة القاهرة، أن أولى خطوات الإسعافات الأولية لإنقاذ من يتم اختناقه بالمترو هو البعد عنه وتركه فى مساحة واسعة كنوع من أنواع التهوية.


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