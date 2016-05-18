ما الذي أرغم نيكول سابا على مغادرة حفلها في القاهرة قبل نهايته؟

اضطررت الفنانة نيكول سابا لإنهاء فقرتها الغنائية التي قدمتها في فندق "ريتز كارلتون" في القاهرة، والخاصة بإطلاق هاتف جديد، بسبب انقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة.

نيكول انتظرت في البداية حتى يعود التيار، لكنه تأخر جداً ما أجبرها على مغادرة الحفل.

وكانت نيكول قد حضرت بصحبة مدير أعمالها وائل المصري وتألقت بفستان قصير، وقدمت عدداً كبيراً من أغانيها الشهيرة منها "قررت" ،"عامل عاملة" ، براحتي" و"أنا طبعي كده" و"شكلك عامل عملة" و" التوتو" وامتدت فقرتها لأكثر من ساعة ونصف الساعة.

من جهة ثانية، تقوم نيكول حالياً بتسجيل مسلسلها الإذاعي "تورا بورا" الذي يجمعها بالفنان أحمد عز ويبث عبر أثير إذاعة شعبي أف ام.