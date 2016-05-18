إعلان عودة مسلسل Prison Break يتخطى الـ3 مليون مشاهدة في ساعات واللغة العربية حاضرة

أحدث طرح إعلان عودة مسلسل Prison Break في موسم جديد بعد سنوات من نهايته، ضجة كبيرة جداً على مواقع التواصل الاجتماعي، وتخطت عدد مشاهدات الإعلان عتبة الـ3 ملايين مشاهدة في ساعات.

واللافت أنه قد ظهر على الملصق الدعائي للمسلسل للمرة الأولى في تاريخه كلمات باللغة العربية، مثل "الهروب من السجن" و"2016".

ويظهر إعلان المسلسل، الذي سيعرض على قناة Fox، أنّ الأحداث تدورحول إنقاذ "مايكل" من أحد السجون في اليمن، حيث احتجز به بعد أن زيف موته، ثم يجتمع كلّ من شقيقه "لينكولن"، وزوجته "سارة" لوضع خطة لتهريبه من السجن.

يشار إلى أن عودة مسلسل Prison Break ستكون لموسم واحد فقط، ومدته 9 حلقات، ليكون جزءاً تكميلياً للمسلسل الذي تمّ عرضه منذ عام 2005 وحتى عام 2009 في 4 مواسم متتالية.