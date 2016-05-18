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هؤلاء هم الفائزون في حفل توزيع جوائز Webby

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الأربعاء 18-05-2016 15:05

حصدت نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان Kim Kardashian جائزة "Webby awards" عن احترافيتها في كيفية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت وجرأتها في نشر صورتين لها وهي عارية.
وأثناء تسلّمها الجائزة، اكتفت كيم بكلمات معدودة لجمهورها، حين قالت: "سألتقط صور سيلفي عارية حتى أموت".
وقدم حفل توزيع جوائز Webby Award ، في دورته الـ20 في نيويورك، الجوائز للأفضل في الإنترنت بما فيها المواقع، والإعلانات التفاعلية، والأفلام على الشبكة الإلكترونية، وفيديو ومواقع الويب للهواتف المحمولة.


وهذه لائحة بأهم الجوائز :
جائزة تحطيم الإنترنت : كيم كارداشيان
جائزة الإنجاز مدى الحياة: The Onion
جائزة الإنجاز الخاصة: لينا دانهام وجيني كونر Lena Dunham & Jenni Konner
سيدة أعمال عام 2016: جيسيكا ألبا Jessica Alba
فنان العام: كانيي ويست kanye west
أفضل ممثلة: كريستن ريتر Krysten Ritter
أفضل حراك اجتماعي : #BlackLivesMatter
أفضل فيلم أو : Making a Murderer
أفضل مضمون اجتماعي وتسويقي: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
أفضل فيديو كليب: The Weeknd
أفضل حديث :The 69th Annual Tony Awards
أفضل فيديو كليبات : يوتيوب
أفضل ما يكتب عبر مواقع التواصل الاجتماعي: Last Week Tonight with John Oliver
أفضل كوميديا قصيرة فردية:Funny or Die
أفضل شخصية ويب:Tyler Oakley
أفضل وجود عبر مواقع التواصل الاجتماعي:Game of Thrones
أفضل حملة متكاملة : House of Cards – FU 2016

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