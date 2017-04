هؤلاء هم الفائزون في حفل توزيع جوائز Webby

حصدت نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان Kim Kardashian جائزة "Webby awards" عن احترافيتها في كيفية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت وجرأتها في نشر صورتين لها وهي عارية.

وأثناء تسلّمها الجائزة، اكتفت كيم بكلمات معدودة لجمهورها، حين قالت: "سألتقط صور سيلفي عارية حتى أموت".

وقدم حفل توزيع جوائز Webby Award ، في دورته الـ20 في نيويورك، الجوائز للأفضل في الإنترنت بما فيها المواقع، والإعلانات التفاعلية، والأفلام على الشبكة الإلكترونية، وفيديو ومواقع الويب للهواتف المحمولة.



وهذه لائحة بأهم الجوائز :

جائزة تحطيم الإنترنت : كيم كارداشيان

جائزة الإنجاز مدى الحياة: The Onion

جائزة الإنجاز الخاصة: لينا دانهام وجيني كونر Lena Dunham & Jenni Konner

سيدة أعمال عام 2016: جيسيكا ألبا Jessica Alba

فنان العام: كانيي ويست kanye west

أفضل ممثلة: كريستن ريتر Krysten Ritter

أفضل حراك اجتماعي : #BlackLivesMatter

أفضل فيلم أو فيديو : Making a Murderer

أفضل مضمون اجتماعي وتسويقي: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

أفضل فيديو كليب: The Weeknd

أفضل حديث :The 69th Annual Tony Awards

أفضل شبكة فيديو كليبات : يوتيوب

أفضل ما يكتب عبر مواقع التواصل الاجتماعي: Last Week Tonight with John Oliver

أفضل كوميديا قصيرة فردية:Funny or Die

أفضل شخصية ويب:Tyler Oakley

أفضل وجود عبر مواقع التواصل الاجتماعي:Game of Thrones

أفضل حملة متكاملة : House of Cards – FU 2016