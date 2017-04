وفاة النجم الشهير غاي كلارك عن 74 عاماً

توفي نجم موسيقى الكونتري الأمريكي غاي كلارك Guy Clark عن عمر ناهز الـ 74 عاماً، بعد تدهور حالته الصحية، بحسب ما أكد مدير أعماله.



ونعت الساحة الغنائية في أمريكا والعالم وجمهور موسيقى الكونتري والفولك في العالم واحداً من أبرز نجوم الغناء وأشهر المؤلفين الموسيقيين القدامى، الحاصل على جائزة Grammy Award، عام 2013 لأفضل ألبوم غنائي "My Favorite Picture Of You".



ومن أشهر أغاني Guy Clark، الذي مزج بين الذكاء العالي والإحساس الشعري، "Desperados Waiting for a Train" و"L.A Freeway".

