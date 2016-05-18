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باسل خياط: هذا رأيي بحاتم علي

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الخميس 19-05-2016 15:52

«صاحب رؤية دائمة وحامل المشاريع الجديدة على الدوام في مختلف أعماله». هذا ما وصف به الفنان باسل خياط، المخرج حاتم علي، والذي اعتبره من أهم المخرجين.
جاء تصريحه هذا على خلفية مشاركته بالجزء الثاني من مســــلسل «العراب» «تحت الحزام» الذي يواصل الخياط تصوير مشاهده، ويقول الخياط بتصريح خاص لموقع مجلة "سيدتي" عن تطورات شخصيته في العراب ج2: «الجزء الثاني سيكون مختلفاً عن الأول، وستشهد الشخصية تحولاً كبيراً، مع الأخذ بعين الاعتبار أن التغيرات التي طرأت مع نهاية الجزء الأول ستطغى على تفاصيل الجزء الثاني، ووفاة الوالد ستفرض تحولات كثيرة على الشخصية، أهمها العودة إلى العائلة من جديد ليقوم بدور مهم في تقويمها، خاصة عندما يكون أخوه قيصر محسوباً على الوالد، ويتوجب عليه قيادة الكثير من الشؤون بحكم تسارع الظروف والمتغيرات، مع تبدل واضح لكثير من معالمه النفسية، كالندية والقسوة في التعاطي مع أمور كثيرة، وسيكون ذلك بشكل حرفي لا يظهر فيه أي نوع من التهور».
العراب - نادي الشرق (إخراج حاتم علي وتأليف خالد خليفة) وإنتاج شركة كلاكيت ميديا بالشراكة مع تلفزيون أبو ظبي.

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سيدتي