نسليهان أتاغول نجمة غلاف "سيدتي": هذا ما يجمعني بـ بوراك أوزجيفيت

بينما اعتاد الجمهور أن يختلف النقاد في تقييمهم للفنانين، اتفقوا على أن النجمة التركية نسليهان أتاغول الحائزة، رغم سنها الصغيرة واحترافها التمثيل بسن مبكرة، على خمس جوائز فنية هامة، هي صاحبة جمال طبيعي لا يقاوم على الشاشة، ونظرة عينها تأسر المشاهد وتجبره على متابعتها من الوهلة الأولى، وممتعة ومثيرة ومضحكة في أي مسلسل رومانسي كوميدي تتصدى لبطولته على غرار "الحب الأعمى" الغني بخلطة الحب والكوميديا والشر الجذاب. "سيدتي التركية" رصدت لكم هذه المقابلة الحديثة مع نسليهان أتاغول:

متى فكرت لأول مرة في الاتجاه للتمثيل؟

من سن الثامنة، كنت أعشق متابعة الأفلام والمسلسلات على التلفزيون، وكنت أردد دائماً أمام والدي، رحمه الله، ووالدتي بأني أريد أن أصبح ممثلة، وعندما بلغت الثالثة عشر أخذتني والدتي إلى وكالة فنية توجه وتدير أعمال الوجوه الجديدة، ونلت فرصتي الذهبية الأولى عبر قبولي بدور جميل في المسلسل الشهير «الأوراق المتساقطة»، ونجاحي فيه أهلني لأدوار بطولة في السينما رغم سني الصغيرة نسبياً، وحزت جوائز هامة في تركيا وموسكو وطوكيو والخارج.

فزت بخمس جوائز خلال خمس سنوات كأفضل ممثلة شابة في مهرجانات عالمية في طوكيو وموسكو عن فيلميك: «الحب الأول« و«أعرف»، ما السبب؟

بذلت جهداً كبيراً جداً في الأداء الطبيعي الذي لامس قلوب لجان التحكيم والنقاد والمشاهدين فأنصفوا أفلامي، وأنصفوني كممثلة صاعدة.

مهرجان أبو ظبي السينمائي أسعدني

فاز فيلمك «أعرف» مع النجم التركي أوزجان دنيز أيضاً بجائزة أفضل فيلم في مهرجان أبو ظبي السينمائي قبل سنوات، فهل أسعدك هذا الأمر؟

طبعاً. لقد فاز هذا الفيلم بجوائز عديدة لأنه فيلم جيد، ومميز، وطاقم الفيلم كان رفيع المستوى ومحترفاً بكل شيء إن كان في الإخراج والتصوير والإضاءة والصوت.

وكان الفريق الفني من الطراز الأول وأنا فخورة بعملي معه، واستمتعت جداً واستفدت بالعمل مع الفنان الجاد المبدع أوزجان دنيز.

أتفاءل بشهر فبراير

كيف أتتك بطولتك الأولى في «فاتح حربية» مع قادر دولو، ثم بطولتك الثانية في «الحب الأعمى» حيث أعطيت بأدائك الطبيعي شخصية نيهان الدرامية الحياة والواقعية؟

أصبح دوري في أول بطولاتي الدرامية «فاتح حربية» من الماضي لكنه كان بوابتي الأولى الحقيقية إلى بطولتي الثانية في «الحب الأعمى» إثر النجاح الفني والجماهيري الذي حققه في تركيا، وأتاني في شهر فبراير الذي أتفاءل به، وفي شهر فبراير أجريت مقابلة اختبار مرهقة أمام الكاميرا لدوري الجميل في «الأوراق المتساقطة» ثم توالت عليّ الأدوار في السينما والتلفزيون حتى منحني المنتجون ثقتهم الكاملة بإعطائي دور البطولة، وبحمد الله كنت على قدر ثقتهم بي، ونجحت، واليوم أنا أثق بهم وباختياراتهم لي، وأثمر ذلك نجاح ثاني بطولاتي في «الحب الأعمى» مع زميلي الممثل بوراك أوزجيفيت الذي بدأت التحضير له منذ شهر فبراير 2015. وإعجابي بالنص وبشخصية نيهان التي أحببتها من أول ساعة قراءة.

ما الذي جذبك إلى شخصية نيهان بطلة «الحب الأعمى» حتى وافقت على أدائها دون تردد؟

نيهان شخصية غنية بالمشاعر والأحاسيس، مليئة بقدر كبير من الدفء والحب، والشغف، والجموح، وتسعى نحو هدفها بكل ما تملك، وهو الحب الأول والوحيد والأهم في حياتها، وتنتقل حسب ظروفها من حالة نفسية مرحة وجميلة ومثيرة إلى حالة الهدوء والحزن والضعف الأنثوي، هي شخصية تضجّ بروح الحياة المتناقضة والمتغيرة بشكل طبيعي مفاجىء، وربما هذا سبب حب الكثير من الناس لها، وأنا فخورة وسعيدة بأدائي لشخصية نيهان على الشاشة.

هل أنت مرحة كثيراً في حياتك الخاصة مثل نيهان؟

99 بالمئة من شخصيتي الحقيقية المحبّة للحياة والمرح في نيهان، لقد منحتها الكثير من نفسي لهذا ربما أحبها الناس كثيراً مثلما أحببت أنا نيهان في البداية فتوحدت معها.

نيهان في «الحب الأعمى» موهوبة بالرسم، فهل تلقيت دروساً خاصة في الرسم قبل التصوير؟

أنا بالأصل موهوبة بالرسم، ولدي فكرة جيدة عنه وعن فنون الفن التشكيلي عموماً، وأهوى زيارة المعارض التشكيلية الهامة في اسطنبول، وأحب تطوير موهبتي في الرسم، وطموحة في هذا المجال كثيراً، وكانت المشاهد المصورة لي وأنا أرسم، واقعية، وأحب لوحاتي جداً في «الحب الأعمى».

كيف هو بوراك أوزجيفيت خلف الكواليس والكاميرا؟

بوراك أوزجيفيت صديق طيب ومخلص لي ولأصدقائه، وصداقتي به عميقة وجيدة وناجحة، ونجد الكثير من الوقت في كواليس العمل والتصوير للتحدث مع بعضنا البعض، وهو إنسان صادق ولطيف وممتع.

وعندما عرفت أنه سيكون شريكي ببطولة مسلسل «الحب الأعمى» تحمست له جداً، لكونه ممثلاً بارعاً وصاحب حضور جذاب على الشاشة.

ما هي طقوسك الخاصة في اليوم؟

كيف يتم تقسيم يومي القصير؟ أنا نفسي أتساءل، فأنا عندما أعمل لا أجد الوقت الكافي أصلاً لتقسيمه أو لتخصيص جزء منه لنفسي، لكني في يوم إجازتي الأسبوعية أو إجازتي السنوية أحب البقاء قليلاً في المنزل وسماع الموسيقى، وممارسة الرياضة، والتسوق، والسفر في رحلات إلى أماكن طبيعية ساحرة ونقية غنية بالشمس والهواء النقي، وأحب أيضاً في أوقات فراغي قراءة كتب الشعر والأدب.

ما هي أسرار الأناقة والجمال لدى نسليهان أتاغول؟ ومن هو مصمم الأزياء اللبناني المفضل لديها؟ ما أهم ما تحرص على فعله صباح كل يوم؟ ما نصيحة والدتها الدائمة لها؟ تابعوا كل الإجابات وغيرها في اللقاء مع النجمة التركية نسليهان أتاغول في العدد 1837 الموجود حالياً في الأسواق.

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