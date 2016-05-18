مجموعة ربيع وصيف 2016 من "مارك جايكوبس"

يعتبر "مارك جاكوبس" Marc Jacobs واحداً من أكثر المدراء الابداعين شهرةً حول العالم، وقد نجح، عن طريق الدار الخاصة به والتي تحمل اسمه، أن يجمع بين النمط الشبابي العصري وبين النمط الكلاسيكي الفاخر، ويقدم مجموعات متميزة كل موسم ترضي جميع الأذواق من مختلف الأعمار والأجناس.

وفي مجموعة ربيع وصيف 2016 استطاع "مارك جايكوبس" Marc Jacobs أن يقدم رؤية فريدة جمع فيها بين اللباس اليومي الكاجوال وبين اللباس المُبتكر والغير تقليدي من خلال أزياء تنوّعت في قصّاتها بشكل كبير، وأقمشة ملوّنة ومطبّعة برسومات وأشكال مختلفة، كما بتصاميم فريدة من الاكسسوارت من حقائب يد، أحذية ونظارت شمسية أكملت المجموعة بطريقة مثالية.

"مارك جايكوبس" Marc Jacobs هي الماركة الوحيدة التي تقدم الأزياء والتصاميم المُبتكرة بأسعار مقبولة بحيث تتوفر لأكبر قدر من الزبائن الذين يعشقون تصاميم الدار.