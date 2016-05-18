أمن طرابلس يؤكد مقتل وإصابة 11 شخصا جراء إطلاق حارس أمن الرصاص فى الهواء

أكد منسق الأمن المركزى فرع جنوب طرابلس، النقيب صلاح المرغنى، مقتل 3 مواطنين، وإصابة 8 آخرين جراء أحد إطلاق أحد أفراد الحراسة أمام مصرف شمال إفريقيا، بقصر بن غشير جنوب طرابلس الرصاص فى الهواء لتفريق تدافع المواطنين على المصرف.

وقال المرغني، فى تصريح صحفى اليوم، إن الرصاص ارتطم بواجهة المصرف وارتد على المواطنين مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، مؤكدًا التواصل مع مديرية أمن قصر بن غشير، التى سلمت عناصر الحراسة، وجرى التحقيق معهم على الفور وستتم إحالتهم إلى النيابة العامة.

وأكد المرغنى، أن السيولة النقدية وصلت إلى مصرف شمال إفريقيا، وكان السحب بسقف نقدى معين وحدث تدافع كبير بين المواطنين أمام مصرف.

وكان مصدر أمنى قد صرح فى وقت سابق بمقتل ثلاثة وإصابة 5 آخرين جراء إطلاق النار أمام مصرف شمال أفريقيا جنوب طرابلس.