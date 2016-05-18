الدفاع العراقية: مقتل 122 إرهابيا وتدمرت 14 سيارة مفخخة لداعش بالأنبار

أغار طيران القوة الجوية العراقية على مواقع وتجمعات لمسلحى تنظيم(داعش) الإرهابى دمرت خلالها مجموعة من السيارات التابعة للتنظيم فى محافظتى صلاح الدين والأنبار شمال وغربى العراق وكبدته خسائر بالأرواح والأسلحة والمعدات.

وتمكنت قوات تابعة قيادة "عمليات الجزيرة" وفرقة المشاة السابعة وحشد العشائر من استعادة السيطرة على مناطق وقرى على ضفاف نهر الفرات الممتدة من ناحية البغدادى إلى منطقة الحقلانية فى قضاء حديثة غربى الأنبار، حيث تم تحرير 14 قرية من قبضة داعش، ورفعت عددت كبيرا من العبوات الناسفة على طول الطريق البالغ طوله 23 كيلومتر.

وذكرت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الأربعاء، أن العمليات العسكرية أسفرت عن قتل 122 إرهابيا ودمرت 14 سيارة مفخخة كانت معدة لمهاجمة قطعات الجيش العراقى خلال عملية التحرير ورفعت وفككت العبوات الناسفة التى زرعها داعش ودمرت قاذفات هاون وأسلحة خفيفة ومتوسطة وسبعة زوارق وعالجت عددا من الدور المفخخة على الطريق الرابط ما بين القرى.

وأشارت إلى أن قوات الجيش العراقى طهرت المناطق من قبضة داعش فى وقت قياسى مع الحفاظ على أرواح المدنيين المتواجدين فى هذه المناطق الذين تعرضوا لبطش وإرهاب داعش، والذين رحبوا بدخول الجيش العراقى إلى مناطقهم وتحريرها من سيطرة داعش.

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