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أخبار اليمن..بن دغر: اليمن يعيش حالة انهيار اقتصادى ونقدى

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أخبار اليمن..بن دغر: اليمن يعيش حالة انهيار اقتصادى ونقدى أخبار اليمن..بن دغر: اليمن يعيش حالة انهيار اقتصادى ونقدى
تضمنت أخبار اليمن اليوم الأربعاء تحذير رئيس الوزراء اليمنى أحمد عبيد بن دغر من أن بلاده على شفا انهيار اقتصادى واتهم الرئيس السابق على عبد الله صالح بإهدار الاحتياطى النقدى للبلاد.

وقال بن دغر فى مؤتمر صحفى بالعاصمة الرياض "تعيش البلاد حالة انهيار اقتصادى ونقدى مريع. لقد تصرف الحوثيون وصالح بثلاثة مليار دولار تقريباً كانت تمثل معظم الاحتياطى النقدى فى البلاد. استُخدم هذا الاحتياطى فى المجهود الحربى للاستيلاء على الدولة والسلطة والانقلاب على الجمهورية والوحدة وإدارة الحرب."

وبدأ تحالف بقيادة السعودية حملة عسكرية فى اليمن فى مارس العام الماضى بهدف الحيلولة دون سيطرة جماعة الحوثى المدعومة من إيران وقوات موالية للرئيس السابق على عبد الله صالح على البلاد.

ولاقى أكثر من 6200 شخص نصفهم من المدنيين حتفهم فى الصراع المستعر باليمن.

وقال جون جينج مدير عمليات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية للصحفيين فى نيويورك أن أكثر من عشرة ملايين شخص يعتمدون على الدعم الدولى للحصول على الخدمات الطبية الأساسية.

وقالت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء 17 مايو أن نسبة الاستجابة لمناشدتها تقديم مساعدات إنسانية لليمن والتى تقدر بنحو 1.8 مليار دولار لا تتجاوز 16 بالمئة وإن نحو 7.6 مليون شخص على شفا المجاعة فى هذا البلد الفقير الذى تمزقه الحرب.
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مصر 365

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