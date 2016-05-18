أخبار عاجلة

بالفيديو.. متهمة "الرشوة الكبرى" تعترف: أقمت علاقة جنسية مع المتهمين بعلم جوزى -
بالصور.. ضبط أمين مخزن يتجول بملابس نسائية داخل مستشفى أسيوط الجامعى -
تقرير bein sport - برشلونة يصل تورينو لمواجهة يوفنتوس في ربع نهائي دوري الابطال -
ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريق الزمالك لمباراة إنبى من خلال التشكيل -
نقيب المحامين يوافق على إنشاء صندوق خاص لعلاج الأمراض المزمنة -
صديقة العميد نجوي كانت حافظة القراءن ابنها شهيد وحصلته -
ستاد مصر: الزمالك وإنبى .. كيف يقدم إيناسيو نفسه؟ -
علاء الغطريفي: إشارات الرئيس عن الإعلام لم تكن واضحة -
بالصور...وفد جامعة الأزهر يزور المصابين في تفجير كنيسة "مارجرجس" بمستشفى طنطا -
جامعة بني سويف تلغي الاحتفالات وتعلن الحداد على أرواح الشهداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

أتليتكو يجدد عقد ساؤول حتى 2021

Google+ Print
أتليتكو يجدد عقد ساؤول حتى 2021 أتليتكو يجدد عقد ساؤول حتى 2021

(إفي): أعلن نادي أتليتكو مدريد الإسباني الأربعاء عن تجديد عقد لاعبه ساؤول نيجيز عاما إضافيا حتى 30 يونيو 2021، مما أنهي التكهنات حول رحيل لاعب الوسط عن الروخيبلانكوس.

وبذلك يستمر ساؤول في صفوف أتليتكو مدريد، الذي كان قد انضم لفريق الشباب به عام 2007، بينما بدأ اللعب مع الفريق الأول وهو في الـ17 من عمره.

وأصبح ساؤول لاعبا رئيسيا في تشكيلة المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، حيث شارك في 47 مباراة هذا الموسم وسجل 9 أهداف، الأمر الذي سمح له أن يدخل في القائمة المبدئية لمنتخب أسبانيا في نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية التي ستنطلق الشهر المقبل بفرنسا، والتي أعلنها مدرب لاروخا فيسنتي ديل بوسكي.

وصرح ساؤول بعد التوقيع "أنا سعيد جدا لاستمراري في الدفاع عن ألوان هذا القميص".

ومن جانبه، أعرب المدير الرياضي لنادي أتليتكو مدريد - خوسيه لويس بيريز كامينيرو - عن سعادة إدارة النادي بتجديد عقد أحد أهم اللاعبين حيث قال:"نحن جميعا سعداء بعد التوصل لاتفاق مع ساؤول فهو لاعب رائع، نشأ في أكاديمية أتليتكو مما يعزز رهاننا على أبنائنا. أنها لحظة رائعة، وواثق من أنه سينضج أكثر نظرا لإمكانياته الكبيرة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع