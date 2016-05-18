أتليتكو يجدد عقد ساؤول حتى 2021

(إفي): أعلن نادي أتليتكو مدريد الإسباني الأربعاء عن تجديد عقد لاعبه ساؤول نيجيز عاما إضافيا حتى 30 يونيو 2021، مما أنهي التكهنات حول رحيل لاعب الوسط عن الروخيبلانكوس.

وبذلك يستمر ساؤول في صفوف أتليتكو مدريد، الذي كان قد انضم لفريق الشباب به عام 2007، بينما بدأ اللعب مع الفريق الأول وهو في الـ17 من عمره.

وأصبح ساؤول لاعبا رئيسيا في تشكيلة المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، حيث شارك في 47 مباراة هذا الموسم وسجل 9 أهداف، الأمر الذي سمح له أن يدخل في القائمة المبدئية لمنتخب أسبانيا في نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية التي ستنطلق الشهر المقبل بفرنسا، والتي أعلنها مدرب لاروخا فيسنتي ديل بوسكي.

وصرح ساؤول بعد التوقيع "أنا سعيد جدا لاستمراري في الدفاع عن ألوان هذا القميص".

ومن جانبه، أعرب المدير الرياضي لنادي أتليتكو مدريد - خوسيه لويس بيريز كامينيرو - عن سعادة إدارة النادي بتجديد عقد أحد أهم اللاعبين حيث قال:"نحن جميعا سعداء بعد التوصل لاتفاق مع ساؤول فهو لاعب رائع، نشأ في أكاديمية أتليتكو مما يعزز رهاننا على أبنائنا. أنها لحظة رائعة، وواثق من أنه سينضج أكثر نظرا لإمكانياته الكبيرة".