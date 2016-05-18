ريناتو سانشيز يتخطى رقم رونالدو القياسي مع البرتغال

(إفي): انتزع لاعب الوسط البرتغالي ريناتو سانشيز الرقم القياسي من مواطنه كريتستيانو رونالدو، كأصغر لاعب يتم استدعائه من جانب منتخب البرتغال لكرة القدم للمشاركة في نهائيات بطولة رسمية.

ومع انطلاق بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2016" في فرنسا هذا الصيف، سيكون عمر ريناتو، الذي انضم مؤخرا إلى بايرن ميونخ، 18 عاما وعشرة أشهر، علما بأن كريستيانو كان عمره 19 عاما وأربعة أشهر حين تم استدعائه للمرة الأولى في أمم أوروبا عام 2004.

وكان سانشيز كبرى مفاجآت هذا الموسم في الدوري البرتغالي مع نادي بنفيكا، الذي توج مؤخرا بلقب البطولة المحلية للعام الثالث على التوالي.

ولفت لاعب الوسط البرتغالي أنظار الأندية الكبرى في أوروبا، ووافق بنفيكا على بيعه لبايرن ميونيخ مقابل 35 مليون يورو، بالإضافة لمتغيرات أخرى بقيمة 45 مليون يورو.

وكان ريناتو سانشيز أبرز المستجدات في قائمة منتخب البرتغال النهائية (23 لاعبا) التي أعلن عنها المدرب فرناندو سانتوس أمس الثلاثاء لخوض بطولة كأس الأمم الأوروبية التي ستنطلق الشهر القادم في فرنسا.

وخاض اللاعب الصاعد مع منتخب بلاده وديتين أمام بلغاريا وبلجيكا أواخر مارس الماضي، وبالتالي لم يخض حتى الآن أي مباراة دولية رسمية.