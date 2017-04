كتالوج في الجول – إلى إيفونا.. أجويرو يشرح 3 خطوات لهزيمة أي دفاع

كمهاجم تلعب في فريق له اسم كبير فهذا يضعك دائما تحت ضغط. ضغط من دفاع خصمك وضغط لضرورة استغلالك لأي ثغرة تتواجد في حائط الصد المنتظر لخصمك، فكيف تفعل ذلك؟ سيرجيو أجويرو يشرح.

ماليك إيفونا مهاجم النادي الأهلي سجل 8 أهداف في الدوري هذا الموسم ولكنه أهدر 9 انفرادات محققة للتسجيل كأكثر لاعب في المسابقة.

بالتأكيد إيفونا أعطى هجوم الأهلي سرعة لم تكن متوفرة من قبل، ولكن مع اعتماد الخصوم دائما على حائط الصد الدفاعي وغلق المساحات وخصوصا بعد معرفتهم بنقطة قوة اللاعب، فأن الأمور تصبح أصعب.

أجويرو مهاجم مانشستر سيتي دائما أيضا ما يجد أمامه (حائط صد) دفاعي فأنت كمدافعك مهمتك لن تكن سهلة لإيقاف النجم الأرجنتيني لأنه "فتاك". فكيف يصبح كذلك؟

النجم الأرجنتيني أجرى حوارا مطولا مع Four Four Two. حوار جاء جزء منه كتقديم نصائح لأي مهاجم من أجلب التغلب على أي دفاعات.

وهو ما يستعرضه FilGoal.com في التقرير التالي وعلى لسان أجويرو.

(1) تعرف على طريقة دفاع خصمك

"أول 10 دقائق من المباراة هي الفرصة الذهبية للعثور على ثغرات خصمك".

"مهما كان خصمك سيعتمد على الدفاع فأنه في بداية المباراة سيحاول التقدم للأمام والضغط على حامل الكرة ليُظهر أنه لن يكون منافسا سهلا".

"ولذلك قد تنجح في العثور على ثغرات في الدفاع في أول 10 دقائق وأن تسجل مبكرا، وإذا لم تنجح في ذلك فلا مشكلة".

"بعد 10 دقائق تتضح أمامك طريقة تفكير دفاع خصمك. هل يتراجع بالكامل أم يعتمد على الضغط والمراقبة لاعب للاعب؟ ومن هنا أحدد".

"أحدد هل أتحرك أكثر على جناحي الملعب أم أعود إلى الخلف لمساعدة وسط الملعب واستلام الكرة ومباغته الدفاع من العمق".

"وبعد تحديد طريقة دفاعك خصمك ستصبح الأمور أسهل لك للمباغتة".

مثال ناجح

في مباراة الأهلي وحرس الحدود الدور الأول اعتمد الأخير على الدفاع المتقدم مع ضغط ثلاثي على طرفي الملعب. (الظهير والجناح وأول مدافع).

وعندها جاء الحل من تمريرة من المنتصف (حسام غالي) إلى الجناح الذي توغل إلى العمق خلف الدفاع (وليد سليمان) ثم تمريرة سهلة إلى المهاجم الذي تخطى خط الدفاع المتقدم وأصبح وحيدا أمام المرمى (ماليك إيفونا) ثم هدف.

(2) كن الأول

"يجب عليك دائما أن تكون صاحب الخطوة الأولى على المدافع لاستقبال الكرة".

"يجب أن تركض بأقصى سرعة ممكنة قبل خصمك لاستقبال تمريرة زميلك أو العرضية داخل منطقة الجزاء".

"في اللحظة التي تصل فيها الكرة إلى نصري أو نافاس، دائما ما أبحث عن 3 إجابات".

"هل سيرسل عرضية مباشرة أم سيمر أولا من الخصم؟ هل يسعى إلى الدخول في العمق أم المواصلة على طرف الملعب؟".

"وقتها ستعلم تماما وبشكل تلقائي المكان المناسب لك ولفريقك للتحرك".

مثال ناجح في 3 صور

* رمضان صبحي أمام المصري في بداية كرة الهدف الثاني. على طرف الملعب وإيفونا بجانبه*

* إيفونا يتحرك في إتجاه منطقة الجزاء ويراقب حركة رمضان صبحي الذي فضل التوغل للعمق –ولو قليلا- وعدم الاستمرار على طرف الملعب*

* إيفونا عرف تماما ماذا سيفعل رمضان، فتوقف وعاد إلى الخلف ليتمركز تلقائيا في المكان المناسب منتظرا التمريرة المناسبة والتي انتهت بهدف للأهلي*

(3) المكان المناسب للفرصة المناسبة

"أنا أريد أن أتواجد في أفضل مكان لأصعب حياة المدافع خصمي".

"وهذا المكان قد يكون في أي منطقة داخل الملعب ليس فقط داخل منطقة الجزاء".

"في الوقت الحالي، من الصعب جدا العثور على مساحات واسعة فدائما ما تجد مدافع في ضهرك، ولذلك عليك أن تكون ذكيا".

"في بعض الأحيان التواجد داخل منطقة الجزاء ليس أفضل مكان لخلق فرصة لفريقك".

"تسجيل الأهداف ليس بالأمر السهل، ليس مجرد تسديدة، عليك دائما أن تكون ذكيا".

مثال ناجح في صورتين

** لا يوجد مساحة واسعة لإيفونا من أجل التحرك. أحمد توفيق خلفك مباشرة وأمامك علي جبر وأحمد دويدار على مسابقة قريبة جدا منك**

** ولذلك فالأفضل هو فتح زاوية تسديدة بذكاء عن طريق التمويه بالجسم. وهو ما حدث من إيفونا والنتيجة، هدف في شباك الزمالك لصالح الأهلي**