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تغريم مدافع مانشستر سيتي بسبب المراهنات

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تغريم مدافع مانشستر سيتي بسبب المراهنات تغريم مدافع مانشستر سيتي بسبب المراهنات

غرم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مارتن ديميكيليس مدافع مانشستر سيتي بسبب تورطه في قضايا مراهنات على مباريات في الفترة من 22 يناير حتى 15 فبراير هذا العام.

واللاعب أصبح مطالبا بدفع مبلغ 22058 جنيه استرليني بالإضافة لتحذير من تكرار ما فعله وخرق قواعد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم فيما يخص المراهنات.

وكان المدافع الدولي الأرجنتيني قد وضع 29 رهانا على مباريات في الفترة بين 22 يناير و15 فبراير هذا العام.

وبناء على ما فعله ديميكيليس فإنه قد خرق القواعد الجديدة للاتحاد الإنجليزي التي تم وضعها في موسم 2014-2015 فيما يخص بمنع لاعبو كرة القدم والمدربين من المراهنة على أي نشاط يخص كرة القدم.

وكان ديميكيليس قد انضم إلى مانشستر سيتي وينتهي عقده في شهر يونيو المقبل.

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