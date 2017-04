كتالوج في الجول – إلى كهربا.. بيل يشرح 5 خطوات لتصبح جناحا فتاكا

هي مباراة خاصة دائما ما تكون بين اللاعب الجناح والظهير المنافس. فكيف تحقق الفوز على منافسك وتصبح جناحا فتاكا لا يوقفه أحد؟ النفاثة جاريث بيل يشرح.

محمود عبد المنعم "كهربا" جناح الزمالك هو أحد أهم عناصر قوة الفريق الأبيض.

8 أهداف في الدوري هذا الموسم وصناعة هدفين هي نتيجة انطلاقات كهربا، ولكن الأخير يعتبر أكثر لاعب في الزمالك أهدرا للانفرادات وثاني أكثر لاعب في المسابقة بالكامل برصيد 8.

بداية كهربا مع الزمالك كانت مذهلة ولكن الأمور أصبحت أصعب عندما علم المنافسين طريقة لعب وفكر كهربا داخل الملعب، فكيف يتغلب على ذلك؟

جاريث بيل نجم ريال مدريد وقائد منتخب ويلز، ماكينة لا تتوقف ولا تكف عن الركض وقهر الخصوم أجرى حوارا مطولا سابقا مع Four Four Two. وجاء جزء من هذا الحوار به شرح من النجم الويلزي لكيفية أن تكون "جناحا فتاكا".

وهو ما يستعرضه FilGoal.com في التقرير التالي وعلى لسان جاريث بيل.

(1) تعرف على خصمك

"اجتمع مع المدير الفني قبل المباراة بيومين وأراقب كل معلومة يقدمها لي عن خصمي في الملعب".

"عليك دائما معرفة هوية خصمك في أرض الملعب".

"هل هو من النوع الذي يحب الهجوم وهناك مساحات تظهر خلفه (مثل مارسيلو ودانيل ألفيش)".

"أم مدافع ملتزم يقف كثيرا في الوراء (مثل خافيير زانيتي)؟ هل يرتكن هذا الظهير على قدمه اليسرى أم اليمنى وهو يدافع؟".

" هل يضغط هذا المدافع ويتمتع بقوة بدنية (مثل سيرخيو راموس)؟ أم يحب التغطية ويتراجع للخلف كلما تقدمت تجاهه (مثل رافايل فاران)؟".

"تلك المعلومات تجعلك تعرف هل تركض للخارج أم تدخل به في عمق الملعب لتخطيه".

"لو كنت قد واجهته من قبل فأشاهد كيف نجحت في تخطيه وأكرر ما فعلته طوال اللقاء لأنه نفسيا سيشعر كأنه ثغرة".

(2) حافظ على طاقتك

"يجب عليك النوم 10 ساعات قبل المباراة".

"هكذا أحافظ على طاقتي بشكل كبير. في التدريب الأخير أتعمد ألا أنفق الكثير من طاقتي".

"فالحفاظ على طاقتك هو سر تقديم مباراة كبرى".

"وقبل المباراة بساعة ونصف، أهتم بتناول بعض مشروبات تجعل جسدي رطبا".

"هكذا أكون جاهزا لصافرة البداية".

(3) اجعل خصمك يقلق دوما ما

"لا أحب أن أبدأ مباراتي بتمريرة أو لمسة عادية".

"أختفي عن أنظار رفاقي في أرض الملعب مع بداية المباراة، حتى أجد اللحظة التي تجعل أول لمسة لي هي ركض قوي في اتجاه خصمي".

"يجب أن تبدأ المباراة بقوة. ما أحبه أنا أن أجعل خصمي منذ اللحظة الأولى قلقا من وجودي أمامه".

(4) انفرد بخصمك

"لو نجحت في إرباك خصمك مع الدقائق الأولى، سيستدعي فريقه من يساعده من وسط الملعب، وهنا تأتي اللحظة الأهم لك".

"أهم لحظة في مهنتك كجناح هي أن تُبعد كل من حول خصمك عنه".

"يجب أن تستفرد به وأنت تهاجمه. حاول أن تجعل خصمك يقف منفردا أمامك، وهذا ما أحاول دائما فعله".

"لا يوجد قلب دفاع أو ارتكاز يحميه، وقتها انقض عليه بسهولة".

"تذكر دائما، الثقة هي مفتاح النجاح".

"الثقة هي نصف المراوغة".

(5) لا تهتم بخصمك

"خصمك سيحاول أن يجعلك تغضب، سيحاول الاعتداء لفظيا عليك ليجعلك تتأثر نفسيا، سيقول أشياء تثير غضبك".

"ولكن لا تهتم، أمنحه نظرة خاوية تماما. هكذا لن يؤثر عليك وستحقق مكسبا إضافيا".

"سيراني خصمي كأني ماكينة، آلة لا روح فيها. هذا سيؤثر عليه".

"ستقلب عليه الطاولة وتجعله يضر نفسه بأسلوبه".

"مع الركض المتواصل سوف تتحول في نظره إلى مكاينة فتاكة غير قابلة للمواجهة".

"وقتها سوف يشعر بالإرهاق والاستسلام ويكون صيدا سهلا أمامك".