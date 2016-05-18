التحالف الدولى يشن 17 غارة على مواقع "داعش" فى العراق وسوريا

شنت قوات التحالف الدولى -بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية- 17 غارة جوية على مواقع تنظيم "داعش" الإرهابى المسلح فى العراق وسوريا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت قوة المهام المشتركة، فى بيان اليوم الأربعاء،حسبما ذكرت قناة العربية الاخبارية، إن قوات التحالف شنت ست غارات فى سوريا قرب ثلاث مدن فى سوريا، وقصفت خمس وحدات تكتيكية، ودمرت ثلاث مركبات ومركزا للقيادة وموقعا قتاليا.

وفى العراق.. أوضح البيان أن طيران التحالف الدولى نفذ 11 غارة قرب ست مدن، أصابت موقعا لقذائف المورتر، ودمرت ستة مخازن أسلحة وثلاثة قوارب ونفقا وأهدافا أخرى تابعة للتنظيم.

>