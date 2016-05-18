غدًا.. تامر حسين يكشف كواليس ألبوم الهضبة على «نغم إف إم»

كتبت – إنجي لطفي:

يحل الشاعر الغنائي تامر حسين، ضيفًا على الإذاعية خلود نادر في برنامجها “أوقات” الذي تقدمه غدًا الخميس في الثامنة مساءً ولمدة ساعتين على إذاعة “نغم إف إم”، ليكشف عن كواليس جديدة عن ألبوم الميجا ستار عمرو دياب الأخير “أحلى وأحلى”، والذي كتب فيه حسين تسعة أغاني.

ويتطرق الشاعر تامر حسين في حواره، إلى الحديث عن تترات مسلسلات شهر رمضان المقبل، كما يعلق على الوضع الذي وصلت اليه المزيكا في الفترة الأخيرة وتسريبات الألبومات على مواقع الانترنت قبل طرحها.

كما يذاع 9 أغاني من البوم عمرو دياب، “أحلى وأحلى” حصري على “نغم إف إم”، لأول مرة.

البرنامج يذاع الاثنين والخميس في الثامنة مساءً، الاشراف العام على المحطة أحمد سمير، رئيس شبكة “راديو النيل” الدكتور ماهر عبد العزيز.