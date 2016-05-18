بالصور.. كارول سماحة في ضيافة «ليلة سمر» الجمعة

كتبت- إنجي لطفي:

تستضيف الإعلامية سمر يُسري، الفنانة اللبنانية كارول سماحة، خلال حلقة الجمعة المقبلة من برنامجها “ليلة سمر”، المذاع على قناة “إم بي سي مصر2″.

ومن المقرر أن تتحدث كارول سماحة عن أعمالها الفنية الجديدة وأحدث الأحفلات الأغاني التي تستعد لتقديمها، وأخر المُناسبات الغنائية التي تُشارك فيها، كما تتحدث عن فترة زواجها وإنجابها وإبتعادها لفترة عن الغناء.

وتُقدم الفنانة اللبنانية خلال السهرة مجموعة متميزة من أجمل أغانيها السابقة وألبومها الجديد.