اذا كنت تعاني من تساقط الحاجبين و تبحث عن افضل الطرق الصحية و العلاجية لتقويتهما فنقدم لك حصريا على مجلة رجيم الاولى عربيا في عالم الرشاقة الصحه والجمال مقال مذهل و صحي يشمل طرق طبيعية لتكثيف الحواجب.

يمكن لزيادة سماكة الحاجبين ان يعزز مظهرك ، في حين ان الحواجب الرقيقة والمتفرقه يمكن أن تجعلك تبدو أكبر سنا . يحدث ترقق للحاجبين نتيجة لعملية الشيخوخة، ونقص التغذية، وسوء تطبيق مستحضرات التجميل أو الحالات الطبية مثل قصور الغدة الدرقية، والأكزيما وداء الثعلبة . العلاجات الطبية مثل العلاج الكيميائي والإشعاع يمكن أيضا أن يسبب فقدان الشعر، بما في ذلك شعر الحاجبين إذا كان حاجبيك رقيقين جدا ، يمكنك حل هذه المشكلة بسهولة مع مساعدة بعض العلاجات المنزلية الطبيعية .

اسباب تساقط الحاجبين

الحواجب تعطي جمالاً خاصاً للفتاة ، فالحواجب الكثيفة المنظمة هو ما يجعل الفتاة بشكل أنيق ، و تتباهى المرأة بحواجبها و جماله ، و كلما كان الحاجب اقرب للطبيعي كان أفضل و أكثر تناسقاً للوجه ، و لكن بعض من النساء يعانون من مشكلة تساقط الحواجب مما يجعلهم بحالة قلق و إحراج ، و تمر مراحل النمو لشعر الحواجب بعدة مراحل و تكون مثل مراحل نمو الشهر ، فهو يتساقط و يعود للنمو مرة أخرى تقريبا كل ثلاثة شهور ، و هذا سببه إجهاد أو تعب أو بسبب استخدام الأدوية و خاصة الأدوية النفسية ، أو ضعف المناعة ، أو مشكلة في الغدة الدرقية ، أو بسبب نقص في الحديد في كريات الدم الحمراء و التي تستخدمه لجلب الأكسجين لبصيلات الشعر ، أو نقص فيتامين ب6 ، أو نقص في البروتين الذي يمكن الحصول عليه من الفاصوليا و القرنبيط أو اللحوم ، أو بسبب تلف الجلد أو التهابه حول الحواجب فالجلد هو الأرض الذي تنبت عليه الشعر فيجب الاهتمام به لأنه يؤثر على الحواجب ، أو بسبب الرضاعة و الحمل، أو بسبب إصابة جسدية مثل حادث سيارة أو حروق و غيره ، أو بسبب الحميات الكبيرة ، أو نتيجة في ضعف النظر أو بسبب الشيخوخة و كبر السن ، أو بسبب نتف الحواجب و عمله و هذا يؤدي تساقط شعر الحاجب فيما بعد ، و يجب أن لا نتخلص من نهاية الحاجب بحجة الموضة لضمان المحافظة على شكل الوجه ، حيث انه يجب أن يكون نهاية طرف الأنف و نهاية طرف العين و نهاية الحاجب على نفس الخط المائل ، و يمكن تجربة ذلك بوضع مسطرة عند طرف الأنف و طرف العين معا و سيظهر طول الحاجب الذي من المفترض أن يكون ، أما عن وجود حل لهذه المشكلة فهو موجود و لكن قبل القيام باستخدام حل له يجب أن تكونين على علم لمعرفة سبب التساقط حتى تستطيعين أن تمتلكين حواجب سليمة و كثيفة ، و من الطرق الطبيعية لحل هذه المشكلة هي استخدام زيت الخروع و زيت الزيتون و زيت اللوز و يوضعوا بعد المزج في علبة ماسكارا و يستخدم يوميا ثلاث مرات ، أو زيت الجرجير و الذي نحصل عليه من عصر الجرجير و نصفيه لنأخذ زيته بعد تركه قليلا ، ثم نأخذ هذه الخلطة و نضعها في علبة ماسكرا أو علبة عادية و باستخدام فرشاة الماسكرا أو باستخدام قطنة مبللة بالخلطة نمرر بها على شعر الحاجب ، و تستخدم هذه الخلطة مرة واحدة في الأسبوع قبل النوم و يترك على الحاجب طوال الليل ، و ستتمتعين بعدها بحواجب كثيفة كالتي طالما حلمتي بها دوما ، أما إن كان سببها مرض كثعلبة فيجب التوجه للأطباء لحل هذه المشكلة قبل ان يتطور الأمر و يصبح علاجه شبه مستحيل او مستحيل .

وفيما يلي أهم 10 طرق لزيادة سماكة الحواجب بشكل طبيعي :

1. زيت الخروع : زيت الخروع هو واحد من العلاجات الأكثر فعالية لتعزيز نمو شعر الحاجبين . أنه يحتوي على البروتين والفيتامينات والأحماض الدهنية ومضادات الأكسدة التي تغذي بصيلات الشعر وتعزز نمو الشعر . بالإضافة إلى ذلك، فإنه مفيد في مقاومة الكائنات الحية الدقيقة التي تعيق نمو شعر الحاجبين .

> الطريقة : نقع قطعة من القطن في زيت الخروع النقي ووضعه على كل حاجب , التدليك بلطف مع بأطراف أصابعك لمدة 2 إلى 3 دقائق , يترك لمدة 30 دقيقة على الأقل أو طوال الليل , غسله بالماء الفاتر ومطهر معتدل. يكرر مرة واحدة يوميا لبضعة أسابيع حتى ملاحظة تحسن .

> ملاحظة: توقف عن استخدام زيت الخروع إذا كان يسبب أي تهيج أو حرق.

>2. زيت جوز الهند : للتمتع بحواجب كثيفة ومثيرة للإعجاب ، يمكنك استخدام زيت جوز الهند. البروتينات المختلفة وكذلك العناصر الغذائية مثل فيتامين E والحديد في زيت جوز الهند تعزز نمو الحاجبين . كما أنه يساعد على جعل الحاجبين أكثر قتامة .

> الطريقة :

> وضع بضع قطرات من زيت جوز الهند الدافئ على أطراف أصابعك وتطبيقه على حاجبيك , تدليك بلطف لبضع دقائق لتعزيز الدورة الدموية , يترك لمدة ليلة وضحاها . في صباح اليوم التالي، يشطف بالماء الدافئ .

> القيام بذلك يوميا لمدة 1-2 أشهر حتى ملاحظة تغييرات في سمك الحاجبين .

>3. زيت الزيتون : زيت الزيتون هو أيضا جيد لحاجبيك كونه غني بفيتامين E ، حيث يمكن لزيت الزيتون ان يساعد شعر الحاجبين في النمو بشكل أسرع وأكثر سمكا .

> الطريقة :

> تدليك حاجبيك مع زيت الزيتون الدافئ لمدة 5 دقائق قبل الذهاب إلى السرير , يترك لمدة ليلة وضحاها ، ثم يشطف بالماء الدافئ في صباح اليوم التالي . بدلا من ذلك، إعداد خليط من 1/2 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون وبضع قطرات من العسل . وضعها على حاجبيك والتدليك لبضع دقائق . يترك لمدة 30 دقيقة ثم يغسل بالماء الدافئ . اتبع أي من هذه العلاجات مرة واحدة يوميا حتى تحصل على النتائج المرجوة .

>4. عصير البصل :

> عصير البصل يساعد على نمو أسرع وأكثر كثافة لشعر الحاجب . عصير البصل يحتوي على الكبريت الذي يحسن من إنتاج الكولاجين اللازم لنمو الحاجبين , أيضا فإنه يقوي بصيلات الشعر .

> الطريقة :

> طحن 1 بصلة صغيرة واستخراج العصير , تدليك هذا العصير في الحاجبين لمدة 5 دقائق , يترك حتى يجف من تلقاء نفسه ثم غسله مع مطهر معتدل والماء البارد .

> اتبع هذا العلاج مرة واحدة يوميا لعدة أسابيع .

>5. صفار البيض :

> يتكون الشعر في الحاجبين من بروتين الكيراتين ، والبيض هو مصدر كبير للبروتين . وكذلك ، يمكن أن يساعد في تحسين صحة شعرك ، وهذا بدوره سيجعل حاجبيك أسمك .

> الطريقة :

> كسر 1 بيضة وفصل صفار البيض عن الجزء الأبيض , خفق صفار البيض حتى تحصل على الاتساق الدسم , وضعه على الحواجب مع مسحة من قطن . يترك لمدة 15 إلى 20 دقيقة ثم غسله بالماء البارد .

> استخدام هذا العلاج البروتيني مرة واحدة أو مرتين في الأسبوع حتى تكون راضيا عن النتيجة .

>6. بذور الحلبة :

> بذور الحلبة يمكن ان تساعد على نمو الحواجب السميكة . فهي غنية بالبروتين وكذلك حمض النيكوتينيك والليسيثين التي تعزز نمو الشعر . تساعد بذور الحلبة أيضا في إعادة بناء بصيلات الشعر .

> الطريقة :

> نقع 1 ملعقة صغيرة من بذور الحلبة في الماء لمدة 5 ساعات على الأقل , طحن البذور وتحويلها إلى عجينة سميكة ثم إضافة زيت جوز الهند أو زيت اللوز , وضع العجينة على الحواجب قبل الذهاب إلى السرير , تركها لمده ليلة وضحاها , غسلها في الصباح بالماء الدافئ .

> اتبع هذا العلاج 2 أو 3 مرات في الأسبوع لمدة شهرين .

>7. هلام الصبار :

> هلام الصبار يحتوي على انزيمات وله خصائص ترطيب تغذي بصيلات الشعر وتجعل الحاجب ينمو بشكل أسرع وأكثر سمكا . حتى أنها يمكن أن يجعل الجلد حول الحاجبين رطب ولين .

> الطريقة :

> استخراج الهلام من نبات الصبار و التدليك بلطف على الحاجبين , ويترك لمدة 30 دقيقة قبل الشطف مع الماء الفاتر .

> ثمة خيار آخر هو إعداد عجينة من 1/2 ملعقة صغيرة من هلام الصبار والعسل أو زيت جوز الهند ووضعه على حاجبيك و تركه لمدة 30 دقيقه ثم شطفه بالماء .

> اتبع أي من هذه العلاجات مرة واحدة يوميا لعدة أسابيع حتى الحصول على أفضل النتائج .

>8. الليمون :

> يمكن أيضا أن يكون الليمون مفيد لتعزيز جمالك من خلال جعل حاجبيك تنمو أسمك , كونه غني بالفيتامينات C و B وحمض الفوليك والمواد المغذية الأخرى ، يمكن لليمون ان يعزيز نمو شعر الحاجبين .

> الطريقة :

> ببساطة فرك شريحة من الليمون على حاجبيك. ترك العصير على الحاجبين لمدة 15 إلى 20 دقيقة ثم شطفه بالماء الدافئ . بدلا من ذلك ، وضع قشور الليمون إلى 1/4 كوب من زيت جوز الهند , يترك الحل لمدة 15 يوما على الأقل في مكان بارد وجاف , ثم وضعه على حاجبيك باستخدام القطن كل ليلة قبل الذهاب إلى الفراش وغسلها في صباح اليوم التالي . اتبع أي من هذه العلاجات مرة واحدة يوميا لتعزيز نمو حاجبيك .

> ملاحظة: تجنب تعريض حاجبيك لأشعة الشمس المباشرة لمدة ساعتين بعد استخدام الليمون لأنها يمكن ان تفتيح لون الشعر .

>9. الحليب : يمكنك أيضا استخدام الحليب في تعزيز نمو حاجبيك وتصبح أكثر سمكا . يحتوي الحليب على البروتين وكذلك المواد المغذية الأخرى التي تغذي جذور الشعر وتحسين نمو الشعر .

> الطريقة :

> وضع كمية صغيرة من الحليب كامل الدسم في وعاء , وباستخدام كرات القطن فركها بلطف على الحاجبين , تترك حتى تجف من تلقاء نفسها ثم شطفها بالماء الدافئ .

> اتبع هذا العلاج كلما أمكن للحصول على النتيجة المرجوة.

>10. اتباع نظام غذائي صحي :

> اتباع نظام غذائي جيد أمر ضروري للتمتع بحواجب سميكة . وسوف تعطي جسمك العناصر الغذائية اللازمة لنمو الشعر بشكل أسرع .

> تناول الأطعمة الغنية بفيتامين (أ) مثل الفلفل الأحمر والبطاطا الحلوة والجزر.

> تناول الأطعمة الغنية بفيتامين C مثل الليمون والفلفل والقرنبيط، والبابايا والبرتقال.

> تناول الأطعمة الغنية بفيتامين E مثل اللوز، والفول السوداني، و الريحان، والسبانخ والزيتون .

> تناول الأطعمة الغنية بالبروتين مثل الجبن والفول والعدس واللبن.

> تناول الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية اوميغا 3 مثل الأفوكادو والجوز وزيت الزيتون وسمك السلمون .

> تناول الأطعمة الغنية بالحديد مثل الحليب والأسماك والخضروات الخضراء واللحوم الخالية من اللحوم .

> إذا لزم الأمر، تناول المكملات الغذائية والفيتامينات .

نصائح إضافية :

• تدليك بصيلات الشعر تحت حاجبيك يوميا باستخدام حركات دائرية في اتجاه نمو الشعر .

> • تقشير الجلد حول حاجبيك مرة واحدة لإزالة خلايا الجلد الميتة وزيادة الدورة الدموية .

> • تطبيق الفازلين على طول حاجبيك 2 أو 3 مرات يوميا لزيادة الترطيب . وسوف يساعد أيضا في تعزيز الحواجب السميكة .

> • فتح كبسولة فيتامين E ووضع قطرات من الزيت على الحواجب مرتين يوميا.

> • تجنب نتف الحواجب بكثرة.

> • تجنب استخدام الكثير من الماكياج على الحاجبين .

> • تجنب الضغط على حاجبيك عند تطبيق قلم الحواجب .

> • تجنب خدش أو فرك حاجبيك للغاية .

> • الحد من التوتر لأنه يمكن أن يبطئ نمو حاجبيك .

> • النوم لا يقل عن 6 ساعات يوميا للمساعدة في نمو حاجبيك بشكل أسرع وأكثر سمكا .

> • شرب ما يكفي من الماء للحفاظ على جسمك رطب والتمتع بشعر ناعم والحاجبين أسمك .