تأجيل إعادة محاكمة 103 متهمين بأحداث مجلس الوزراء لـ 15 يونيو

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، جلسة إعادة محاكمة 103 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مجلس الوزراء، لجلسة 15 يونيو المقبل لاستكمال مرافعة الدفاع عن المتهمين في القضية.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى، وصفوت عبد الرحمن، وسكرتارية أحمد صبحى عباس

و تعتبر تلك الجلسة الأولى التي تنعقد بعدرفض طلب الرد المقدم من دفاع المتهمين بالجلسى حيث استمعت المحكمى لعدد من دفاع المتهمين في القضيى و الذين قدموا عدد من الدفوع الشكلية والإجرائية وصمموا على طلب البراءة.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم مقاومة السلطات، والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء، وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلاً عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطى، وممارسة مهنة الطب بدون ترخيص، والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة.