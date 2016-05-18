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بالفيديو..التموين: لا يوجد انفلات في الأسعار.. وكيلو الأرز سيصل لـ 4.5 جنيه

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بالفيديو..التموين: لا يوجد انفلات في الأسعار.. وكيلو الأرز سيصل لـ 4.5 جنيه بالفيديو..التموين: لا يوجد انفلات في الأسعار.. وكيلو الأرز سيصل لـ 4.5 جنيه

أرشيفية

قال مساعد وزير ، وائل عباس، إن استيراد لـ 80 ألف طن من الأرز لا يجعلها دولة مستورة، مؤكدا أن تلك الخطوة هذه استخدام لآليات السوق، والتي تتيح للدولة التدخل لكبح جماح الأسعار للسلع الاستراتيجية.

وأضاف عباس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “السوق” على فضائية “الغد”، مع الإعلامي أحمد بشتو، أن استيراد هذه الكمية من الأرز هى محاولة لزيادة المعروض في الكمية بالمنافذ المقدمة للخدمات، لافتا إلى أن الوزارة تعاقدت على 20 ألف طن من الأرز من السوق المحلي لتوفيرها للمواطنين.

وأوضح أن الدولة لديها فائض وأن الاستيراد هو تطبيق لآليات السوق بتدخل الدولة لتوفير السلع الاستراتيجية حالة حدوث عجز أو ارتفاع سعرها، مؤكدا أن الدولة تتدخل لتوفيرها ولفرض أسعارا تتناسب مع محدودي الدخل، لافتا أن الأمر نفسه حدث مع الدواجن واللحوم.

وأشار عباس إلى أن دور الوزارة هو توفير السلع للمواطنين، سواء من السوق المحلي أو من الخارج، موضحا أن سعر الأرز المستورد سيصل سعره إلى 4.5 جنيه للكيلو الواحد.

وشدد مساعد وزير التموين، على أن هناك رقابة على كافة المجمعات الاستهلاكية وأن الأسعار في متناول المواطن البسيط، نافيًا وجود انفلات في الأسعار قبيل شهر رمضان.

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