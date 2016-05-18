أخبار سوريا اليوم.. الصليب الأحمر يسلم مساعدات إنسانية لـ 2.6 مليون شخص فى سوريا

ركزت أخبار سوريا اليوم على إطلاق داعش صواريخ على ريف حمص، كما تناولت أخبار سوريا اليوم تأكيد مصر على دعمها لمسار الحل السياسى فى سوريا، كما تسلمت سوريا مساعدات انسانية لمدنيين سوريين محاصرين.إعلان - Ads إعلان - Ads
>لقى شخص مصرعه، وأصيب آخرون بجروح صباح الأربعاء جراء استهداف تنظيم داعش لبلدة "جنديرس" وقرية "تل العبر" بريف حمص فى سوريا. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصادر أهلية أن " مسلحى داعش أطلقوا عددا من القذائف الصاروخية على منازل المواطنين فى بلدة "جنديرس" بمنطقة عفرين وقرية "تل العبر" غرب مدينة عين العرب، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة عدد من الأشخاص بجروح ووقوع أضرار بالممتلكات العامة والخاصة".
>أكد سامح شكرى، وزير الخارجية، أن مصر لديها رؤية واضحة فى دعم المسار السياسى فى كل من سوريا وليبيا، وذلك من أجل عودة الاستقرار لهما والحفاظ على وحدة أراضى الدولتين والعمل وفق إرادة شعبى البلدين. وقال شكرى أن الرؤية المصرية بخصوص هذين الملفين تتم من خلال الشراكة والتنسيق مع الدول الفاعلة كالولايات المتحدة وروسيا ودول أوروبا.
>أعلن رئيس عمليات الصليب الأحمر فى الشرق الأوسط، روبير ماردينى أن المنظمة استطاعت تسليم مساعدات إنسانية لعدد كبير من المدنيين السوريين المحاصرين، واصفا الوضع بالمأساوى. وأكد ماردينى- حسبما أفادت قناة (العربية) الإخبارية الأربعاء، أن المنظمة ستكثف من عملياتها على الأرض.
- سامح شكرى من فيينا: مصر لديها رؤية واضحة فى دعم المسار السياسى بسوريا
أخبار سوريا اليوم
>لقى شخص مصرعه، وأصيب آخرون بجروح صباح الأربعاء جراء استهداف تنظيم داعش لبلدة "جنديرس" وقرية "تل العبر" بريف حمص فى سوريا. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصادر أهلية أن " مسلحى داعش أطلقوا عددا من القذائف الصاروخية على منازل المواطنين فى بلدة "جنديرس" بمنطقة عفرين وقرية "تل العبر" غرب مدينة عين العرب، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة عدد من الأشخاص بجروح ووقوع أضرار بالممتلكات العامة والخاصة".
أخبار سوريا اليوم
>أكد سامح شكرى، وزير الخارجية، أن مصر لديها رؤية واضحة فى دعم المسار السياسى فى كل من سوريا وليبيا، وذلك من أجل عودة الاستقرار لهما والحفاظ على وحدة أراضى الدولتين والعمل وفق إرادة شعبى البلدين. وقال شكرى أن الرؤية المصرية بخصوص هذين الملفين تتم من خلال الشراكة والتنسيق مع الدول الفاعلة كالولايات المتحدة وروسيا ودول أوروبا.
>أعلن رئيس عمليات الصليب الأحمر فى الشرق الأوسط، روبير ماردينى أن المنظمة استطاعت تسليم مساعدات إنسانية لعدد كبير من المدنيين السوريين المحاصرين، واصفا الوضع بالمأساوى. وأكد ماردينى- حسبما أفادت قناة (العربية) الإخبارية الأربعاء، أن المنظمة ستكثف من عملياتها على الأرض.
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- سامح شكرى من فيينا: مصر لديها رؤية واضحة فى دعم المسار السياسى بسوريا
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