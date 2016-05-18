أخبار عاجلة

بالفيديو.. متهمة "الرشوة الكبرى" تعترف: أقمت علاقة جنسية مع المتهمين بعلم جوزى -
بالصور.. ضبط أمين مخزن يتجول بملابس نسائية داخل مستشفى أسيوط الجامعى -
تقرير bein sport - برشلونة يصل تورينو لمواجهة يوفنتوس في ربع نهائي دوري الابطال -
ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريق الزمالك لمباراة إنبى من خلال التشكيل -
نقيب المحامين يوافق على إنشاء صندوق خاص لعلاج الأمراض المزمنة -
صديقة العميد نجوي كانت حافظة القراءن ابنها شهيد وحصلته -
ستاد مصر: الزمالك وإنبى .. كيف يقدم إيناسيو نفسه؟ -
علاء الغطريفي: إشارات الرئيس عن الإعلام لم تكن واضحة -
بالصور...وفد جامعة الأزهر يزور المصابين في تفجير كنيسة "مارجرجس" بمستشفى طنطا -
جامعة بني سويف تلغي الاحتفالات وتعلن الحداد على أرواح الشهداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أخبار سوريا اليوم.. الصليب الأحمر يسلم مساعدات إنسانية لـ 2.6 مليون شخص فى سوريا

Google+ Print
أخبار سوريا اليوم.. الصليب الأحمر يسلم مساعدات إنسانية لـ 2.6 مليون شخص فى سوريا أخبار سوريا اليوم.. الصليب الأحمر يسلم مساعدات إنسانية لـ 2.6 مليون شخص فى سوريا
ركزت أخبار سوريا اليوم على إطلاق داعش صواريخ على ريف حمص، كما تناولت أخبار سوريا اليوم تأكيد على دعمها لمسار الحل السياسى فى سوريا، كما تسلمت سوريا مساعدات انسانية لمدنيين سوريين محاصرين.

أخبار سوريا اليوم


>لقى شخص مصرعه، وأصيب آخرون بجروح صباح الأربعاء جراء استهداف تنظيم داعش لبلدة "جنديرس" وقرية "تل العبر" بريف حمص فى سوريا. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصادر أهلية أن " مسلحى داعش أطلقوا عددا من القذائف الصاروخية على منازل المواطنين فى بلدة "جنديرس" بمنطقة عفرين وقرية "تل العبر" غرب مدينة عين العرب، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة عدد من الأشخاص بجروح ووقوع أضرار بالممتلكات العامة والخاصة".

أخبار سوريا اليوم


>أكد سامح شكرى، وزير الخارجية، أن مصر لديها رؤية واضحة فى دعم المسار السياسى فى كل من سوريا وليبيا، وذلك من أجل عودة الاستقرار لهما والحفاظ على وحدة أراضى الدولتين والعمل وفق إرادة شعبى البلدين. وقال شكرى أن الرؤية المصرية بخصوص هذين الملفين تتم من خلال الشراكة والتنسيق مع الدول الفاعلة كالولايات المتحدة وروسيا ودول أوروبا.
>أعلن رئيس عمليات الصليب الأحمر فى الشرق الأوسط، روبير ماردينى أن المنظمة استطاعت تسليم مساعدات إنسانية لعدد كبير من المدنيين السوريين المحاصرين، واصفا الوضع بالمأساوى. وأكد ماردينى- حسبما أفادت قناة (العربية) الأربعاء، أن المنظمة ستكثف من عملياتها على الأرض.

موضوعات متعلقة..

- سامح شكرى من فيينا: مصر لديها رؤية واضحة فى دعم المسار السياسى بسوريا
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريق الزمالك لمباراة إنبى من خلال التشكيل

ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريق الزمالك لمباراة إنبى من خلال التشكيل

ستاد مصر: الزمالك وإنبى .. كيف يقدم إيناسيو نفسه؟

ستاد مصر: الزمالك وإنبى .. كيف يقدم إيناسيو نفسه؟

ستاد مصر: تشكيل فريق الزمالك لمباراة إنبى

ستاد مصر: تشكيل فريق الزمالك لمباراة إنبى

ستاد مصر: فرحة لاعبى أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش

ستاد مصر: فرحة لاعبى أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش