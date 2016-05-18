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رئيس مؤتمر "زرع النخاع": دعم الدولة لأمراض الدم كبير وتكلفة العلاج ضخمة

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رئيس مؤتمر "زرع النخاع": دعم الدولة لأمراض الدم كبير وتكلفة العلاج ضخمة رئيس مؤتمر "زرع النخاع": دعم الدولة لأمراض الدم كبير وتكلفة العلاج ضخمة
انطلق اليوم الأربعاء، مؤتمر الجمعية المصرية لزرع النخاع وأمراض الدم الخامس لمناقشة آخر التطورات الجديدة فى أورام الدم وزرع النخاع.

وقال الدكتور عصام عبد الواحد أستاذ أمراض الباطنة والدم وزرع النخاع بكلية طب عين شمس، ورئيس المؤتمر لـ"اليوم السابع" "نهدف من المؤتمر تناول كل ما هو جديد فى مجال أمراض الدم وزراعة النخاع سواء الذاتى أو من متبرع، ويتم ذلك من خلال ورشتى عمل لتعليم الأطباء الجدد وذلك بمشاركة من الأطباء الأجانب من ألمانيا وأمريكا، بالإضافة إلى الخبرات المصرية الكبيرة".

وتابع "هناك تطور لأمراض الدم فى خلال السنوات الأخيرة، وتعتبر أمراض الدم وزرع النخاع من الأمراض التى تحصل على دعم كبير من الوزارة والحكومة والجمعيات الأهلية لأنه من الأمراض الخطيرة خصوصا أنها تصيب أعمارا صغيرة".

وأوضح قائلا "المشكلة الكبرى أن تكلفة علاج أمراض الدم كبيرة للغاية، خاصة أن بعض أمراض الدم وراثية فهى مزمنة وتحتاج لعلاجات دقيقة وخبرات سواء بالعلاج الكيماوى أو العلاجات الموجهة أو العقاقير الجديدة ثم إجراء عمليات زرع النخاع كجزء نهائى هام فى دورة العلاج التى يخضع لها المريض بأمراض الدم الخبيثة".

وقال "هناك توسع فى علاج زرع النخاع من الدولة، وللأسف لا يوجد أرقام تحدد نسبة الإصابة بدقة فى مصر وهو ما ينقصنا فى أبحاثنا، ولكن هناك زيادة كبيرة ملحوظة فى عدد المرضى، وذلك نتيجة انتشار التوعية الكبيرة التى أصبح المجتمع يقوم بها تلقائيا للكشف المبكر عن أمراض الدم، بالإضافة إلى زيادة قدرة الأطباء الصغار على تشخيص المرض عندما يعرض عليه المريض".


>وزير الصحة: خطة للتوسع فى وحدات زراعة النخاع لتقليل قوائم الانتظار

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مصر 365

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