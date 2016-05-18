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تقرير يكشف: الطعام الصينى يؤدى لارتفاع ضغط الدم

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تقرير يكشف: الطعام الصينى يؤدى لارتفاع ضغط الدم تقرير يكشف: الطعام الصينى يؤدى لارتفاع ضغط الدم
كشف تقرير نشره الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، عن عوامل يومية خاطئة، قد تؤدى إلى ارتفاع ضغط الدم، وتتضمن الآتى:

1- تناول الأطعمة الصينية: لأنها تحتوى على كميات عالية من الصوديوم، كما أن الصلصات المستخدمة فى إعداد الأطباق الصينية، غنية بالصوديوم بشكل كبير، فإذا كنت مصابا بارتفاع ضغط الدم يجب تجنب الأطعمة الصينية واللحوم الحمراء والكحول والأطعمة المصنعة .

2- اتباع بعض العادات الخاطئة فى الصالات الرياضية: فهناك بعض العادات الخاطئة التى يتبعها البعض فى الصالات الرياضية، كالإفراط فى تناول مكملات البروتين التى ينتج عنها تعب الجسم وارتفاع مستويات الأدرينالين.

وتابع أنه إذا كنت تعانى من ارتفاع مستوى ضغط الدم، من الضرورى تجنب رفع الأثقال، لأنها تساعد على ارتفاع مستويات ضغط الدم .

3- نوم القيلولة: أثبتت دراسة حديثة أن نوم القيلولة سيئ لمرضى ضغط الدم، فإنه يؤدى إلى زيادة خطر التعرض لارتفاع ضغط الدم، وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يأخذون وقتا للقيلولة، يعانون من زيادة مخاطر ارتفاع ضغط الدم من 13 إلى 19 %.


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