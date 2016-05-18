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مكياج عيون بالألوان الترابية اللامعة

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الأربعاء 18-05-2016 17:27

تعتبر الظلال بالألوان الترابية موضة تتجدد في كل فصل، نظراً لقوتها على منحك مكياجاً طبيعياً لا مثيل له. لكن الجديد في هذا الصيف هو الاتجاه نحو الألوان الترابية اللامعة. ننصحك بتطبيقها بإصبعك وستحصلين على نتيجة مذهلة. تابعي في هذا العدد من مجلة " سيدتي" أجدد المستحضرات المناسبة لهذا المكياج:


1.مجموعة من 5 ألوان تبدأ من البيج الفاتح إلى البني الداكن.
" باليت زيو 5 كولور" Palette Yeux 5 Couleurs من "كلارنس" Clarins
2. الظلال باللون البرونزي الأنسب لإشراق نظرتك في فصل الصيف
" بيرفيكت مونو أي شادو" Perfect Mono Eyeshadow من "دولتشي أند غابانا" Dolce And Gabbana
3.كما يمكنك تطبيق تدرجات الألوان الترابية على شكل أيلاينر يبرز جمال العين
" لونغ وير جيل سباركل" Long Wear Gel Sparkle من "بوبي براون "Bobbi Brown
4.تحتاجين مع الظلال الترابية إلى ظلال بألوان فاتحة تحت خط الحواجب وعند الزاوية الداخلية للعين
" انجوي" Enjoy من "غيرلان" Guerlain
5. أسّسي بشرتك في الصيف باللون البرونزي اللامع وستحصلين على مكياج جذاب
" كريم كولور بيس" Cream Colour Base من "ماك" Mac
6.ننصحك تطبيق ملمع الشفاه بهذا اللون مع المكياج الترابي
" غلوس سولار" Gloss Solar من "ديور" Dior
7.تحتاجين إلى طلاء أظافر بلون نيود في كل الفصول وتحديداً مع البشرة السمراء الداكنة
" لو فرني" Le Vernis من "شانيل" Chanel

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سيدتي

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