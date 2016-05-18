صور فاضحة لنجمات تشوّهن بالمكياج

يتحوّل دور المكياج التجميلي إلى تشويهيّ، إذا لم تُستخدم مستحضرات التجميل بالشكل الصحيح. تتعدّد أخطاء المكياج، وقد يُعرّض النجمات لفضائح، وفق ما ظهر في الصور.

تابعي في هذا الموضوع أهمّ الأخطاء التجميلية التي ارتكبتها النجمات:

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الوجه المضيء بشكل خاطئ

هل تجدين أنّ وجهك يبدو لامعاً في الصور؟ هل تتفاجئين بالبقع البيضاء المشعّة تحت العينين، ولا تعرفين ما سبب هذه المشكلة؟ السبب يعود إلى مادة السيليكا الموجودة في بعض منتجات التجميل، وهي تعكس الضوء، فيُصبح اللون أبيض. لتجنّب الوقوع في مثل هذا الخطأ، ننصحك قبل الخروج من المنزل بالتقاط صورة سريعة لك للتأكّد من صحّة لون بشرتك.

بقع المكياج على الوجه

يتميّز المكياج الصحيح بطريقته الطبيعية حين تُمزج المستحضرات بشكل دقيق كي لا تبدو العينان والوجنتان والشفتان محدّدتان بوضوح. لتجنب هذا الخطأ، ننصحك باستخدام فرشاة نظيفة لمزج المنتجات.

وضع الكثير من المنتجات

تجتاح موضة المكياج الطبيعي عالم الجمال؛ وعلى الرغم من ذلك، وقعت بعض النجمات في فخ الإكثار من استخدام مستحضرات التجميل. لتجنب الوقوع في هذا الفخّ، ننصحك سيدتي باعتماد طريقة جديدة، تتمثّل في وضع طبقة رقيقة من المنتجات مع القليل من ظلال العيون وأحمر الشفاه.

الرموش المستعارة الكثيفة

إنّها موضة الرموش الكثيفة. من هنا، ستحتاجين إلى الرموش المستعارة. لكن عليك اختيار الطول والشكل المناسبين كي لا تشوّه كثافة الرموش شكل عينيك الطبيعي. لتفادي هذا الخطأ، يُمكنك ببساطة نفش الرموش باستخدام الفرشاة المخصّصة للرموش.