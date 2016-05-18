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إحالة أوراق شقيقين المفتي بتهمة قتل خفير برأس غارب‎

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إحالة أوراق شقيقين المفتي بتهمة قتل خفير برأس غارب‎ إحالة أوراق شقيقين المفتي بتهمة قتل خفير برأس غارب‎

أرشيفية

مراسل – «ONA»

قضت محكمة جنايات البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمود خلف، بإحالة أوراق شقيقين “هاربين” لفضيلة مفتي الجمهورية لاتهامهما بقتل خفير بمدينة رأس غارب شمال البحر الأحمر، وتحديد جلسة 2 أغسطس القادم للنطق بالحكم.

تعود أحداث الواقعة لعام 2015، عندما تلقى اللواء عادل التونسى، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا بمقتل خفير بطريق الشيخ فضل، وتبين من تحريات الرائد محمود إمام رئيس مباحث رأس غارب أن شقيقين يعملان بنفس المنطقة هما مرتكبا الواقعة بسبب خلافات مالية بين المجنى عليه ومرتكبى الواقعة، وتمكن مركبى الواقعة من الهروب ولم يتم إلقاء القبض عليهما.

وتم إحالة القضية التى تحمل رقم 801 كلى البحر الأحمر إلى محكمة الجنايات التى اتخذت قرارها السابق.

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