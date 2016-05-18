8 خلطات طبيعية للتخلص من الشعر الابيض

لكل من ترغب بصبغ الشعر الابيض بطرق طبيعية في هذا المقال وحصريا على مجلة رجيم الاولى عربيا في عالم الرشاقة الصحه والجمال تعرف على اهم الخلطات الطبيعية للتخلص من الشعر الابيض

ظهور الشعر الأبيض للمرأة من أكثر الأمور التي تثير انزعاجها وإحراجها ، فالكثيرات يعتبرن الشعر الأبيض أولى علامات التقدم في السن وهذا ما دائما تحاول المرأة أن تخفيه هو علامات تقدم السن ، وهناك أيضا بعد النساء يتعرضن لظهور الشعر الأبيض وهن في ريعان شبابها وهذا يسمى بالشيب المبكر ، وهو يظهر نتيجة لعوامل كثيرة منها التعرض لضغوطات نفسية ، ومنها لأسباب صحية جسدية تؤدي إلى ظهور الشيب مبكرا ، ومن المعروف أن الشعر يتعرض للشيب عندما يكون هناك نقصا بمادة الميلانين المسئولة عن تصبغ الشعر والتي يقل إنتاجها نتيجة للعوامل التي تم ذكرها ، وكثيرا ما تلجأ المرأة إلى وسائل وطرق كيميائية للتخلص من الشعر الأبيض عبر الصبغات الكيميائية التي توجد بالأسواق التجارية والتي تحتوي على نسبة عالية من الامونيا والتي من شأنها أن تتلف الشعر بشكل كبير فتضطر المرأة إلى دفع الثمن من صحة شعرها وقوته مقابل التخلص من الشيب الذي يسبب لها الإحراج والقلق ، ولكن .. في مقالنا ستجدين الحل للتخلص من الشعر الأبيض بشكل طبيعي مئة في المئة دون تدخل أي مادة كيميائية في الشعر ، فقد وضعنا لك سيدتي الحل بين يديك عبر أفضل الخلطات الطبيعية التي تخلصك من الشعر الأبيض وتحميه من الظهور مجددا .

أسباب ظهور الشَّعر الأبيض

الشّيخوخة أو التقدّم في العمر: يبدأ الشّعر الأبيض بالظّهور طبيعيّاً عند الرّجال في عمر الثّلاثين بينما عند المرأة في عمر الخامسة والثلاثين؛ حيث أنَّ عمر خلايا الكيراتين أطول من عمر الخلايا الصباغيَّة، فتُنتِجُ خلايا الكيراتين الشّعر مع غياب دور الخلايا الصباغيّة.

الإصابة ببعض الأمراض مثل الأمراض الجلديّة التي تُصيب فروة الرّأس والاختلالات في إفراز الغدّة الدرقيّة.

الوقوع تحت تأثير الضّغط والتّوتر الشّديدين: حيث يفسِّر البعض أن علاقة التّوتر بالشّعر الأبيض يكون من خلال تأثير هرمون التّوتر الذي تُفرزه خلايا الجِسم لمقاومة التّوتر والضغط الخارجي، فيؤثِّر على الخلايا الصباغيّة من خلال منع وصول الإشارات التي تجعل الخلايا الصباغيّة تُنتج الصّبغة المناسِبة، وهناك من يُعلّل السّبب بوجود ضعفٍ في جِهاز المناعة الذي يزيد من الجذور الحُرّة المسبّبة لظُهور الشَّعر الأبيض.

الوراثة: فهناك بعض الأشخاص الذين ينتمون إلى عائلاتٍ معيّنةٍ يظهر الشّعر الأبيض لديهم أسرع من عائلاتٍ أخرى تحتفظ بلونِ الشّعر مدَّةً أطول.

سوء التّغذية: حيث إنَّ افتقار خلايا الشّعر لبعض العناصِر الغذائيّة مثل B12 يُؤدّي إلى ظهور الشَّعر الأبيض. التّدخين وتناول الكحول قد يُعجِّلان من ظهور الشَّعر الأبيض. تناوُل القهوة والشاي والأطعمة المشبّعة بالزّيت بكثرة.

افضل الخلطات الطبيعية للتخلص من الشعر الأبيض :-

1. خلطة الميرامية :

للميرامية فوائد لا تعد ولا تحصى للشعر فهي تعمل على كثافته ولمعانه وتعمل على التخلص من الشعر الأبيض من خلال تغطيته باللون الأسود ، بالإضافة إلى أنها تساعد في منع نمو الشعر الأبيض من جديد ، كل ماعليك فعله هو غلي خمس ملاعق كبيرة من ورق الميرامية ، واتركيه ليبرد ثم صفيه وأضيفي غليه ملعقة صغيرة من بودرة القرنفل وأضيفي نصف كوب من الشاي المغلي ، امزجي الخليط جيدا ثم قومي بخلط ملعقتين من الحناء في نصف كوب ماء واضيفيها إلى خليط الميرامية وامزجيهم جيدا ، ثم ضعي الخليط على شعرك واتركيه لمدة نصف ساعة ثم اغسليه بالماء والشامبو ، ستجدين نتيجة رائعة في تغطية الشعر الأبيض ، كرري العملية كل أسبوعين حتى تحصلي على نتيجة ممتازة في التخلص من الشعر الأبيض .

2. خلطة السمسم :

يعتبر زيت السمسم من أهم المواد الطبيعية التي تساعد على حماية الشعر من أشعة الشمس الضارة ويعمل على التخلص من القشرة ، والأهم من هذا أنه يعمل على التخلص من الشعر الأبيض حيث أنه يمنحك شعرا أسودا داكنا يخفي الشيب تماما ، انقعي ملعقتين من بذور السمسم في كوب ماء مغلي لمدة عشرين دقيقة ، وادهني الخليط على شعرك ثلاث مرات يوميا ، ستساعد هذه الخلطة على منحك شعرك أسودا خالي من الشيب إذا تم استخدامها بانتظام .

3. خلطة الشاي الاسود :

يحتوي الشاي الاسود على مضادات للاكسدة تساعد على نمو الشعر وكثافته ولمعانه ، كما أنه بفضل سواد لونه يعتبر من الأصباغ الطبيعية التي تقضي على الشعر الأبيض وعند استخدامه بشكل منتظم يساعد على إعادة لون الشعر الطبيعي وعدم ظهور الشعر الأبيض مرة أخرى ، اغلي كوب من الشاي مع ملعقة ملح طعام واتركيه إلى أن يبرد ، وادهنيه على شعرك لمدة 45 دقيقة ثم اغسليه بالماء . كرري العملية بصفة دورية لتحصلي على أفضل النتائج .

4. خلطة الموز :

يحتوي الموز على نسبة عالية من البوتاسيوم والكربوهيدرات والزيوت الطبيعية والفيتامينات التي تساعد على نمو الشعر وتنعيمه ولمعانه وتقويته ويمنع تساقط الشعر ، كما أنه يقضي على الشعر الأبيض ويعالج بصيلات الشعر فيغذيه ويمنع ظهوره مرة أخرى ، ضعي ثلاث حبات من الموز مع كوب من زيت الزيتون واهرسي الموز واخلطيه ثم ضعيه على شعرك لمدة 15 دقيقة ، وبعد ذلك اغسليه بالماء والشامبو ، كرري العملية بصفة مستمرة وستلاحظين الفرق .

5. خلطة جوز الهند :

يساعد زيت جوز الهند على ترطيب الشعر وفروة الرأس كما أنه يحمي الشعر من ظهور الشيب مبكرا ، ويخلصك منه بسهولة مع المداومة على استخدامه وتطبيقه على الشعر الأبيض ، اغلي كوب من زيت جوز الهند ثم ضعي عليه ثلاث ملاعق من عصير الليمون مع حفنة من أوراق الكركديه ومسحوق الحلبة ، اخلطي المزيج جيدا واتركيه ليبرد ، ثم طبقيه على شعرك ، كرري العملية ثلاث أو أربع مرات أسبوعيا لتحصلي على أفضل النتائج وتتخلصي من الشعر الأبيض نهائيا ، كما يمكنك إضافة زيت دابر أملا مع جوز الهند والزنجيبيل والعسل لتحصلي على معالجة سريعة للشعر الأبيض .

6. خلطة الريحان :

يساعد الريحان على توحد لون الشعر وإعادته إلى لونها الطبيعي ، كما أنه يعمل على إطالة الشعر ويحميه من التساقط كما يعمل على تنظيف فروة الرأس ومحاربة الفطريات التي تسبب القشرة ، اغلي حفنة من أوراق الريحان بكوبين من الماء وضعي ملعقة صغيرة من الروزماري ( اكليل الجبل ) لمدة عشر دقائق ، ثم ضعي المزيج في زجاجة بخاخ وطبقيه على أماكن تواجد الشعر الأبيض واتركيه إلى أن يجف وحده ولا تقومي بغسله ، كرري العملية باستمرار أسبوعيا لتحصلي على أفضل النتائج .

7. خلطة الحناء :

علاج فعال للتخلص من الشعر الأبيض فهو بالإضافة إلى أنه يلون الشعر ويغذيه ويمنحه القوة واللمعان إلا أنه يساعد على التخلص من الشيب مع الاستمرار على تطبيقه بشكل دوري ، ضعي مسحوق الحناء على القليل من الماء واعجنيه ثم ضعي على العجين حفنة من بذور الحلبة والزبادي وعصير الريحان والنعناع والقهوة ، اخلطي المزيج جيدا واغليه على النار ثم اتركيه طوال الليل وفي اليوم التالي طبقيه على شعرك واتركيه لمدة ثلاث ساعات لتحصلي على شعر موحد اللون خالي تماما من الشعر الأبيض .

8. خلطة صفار البيض :

إذا أردت التخلص من الشعر الأبيض وتوحيد لون شعرك ، استخدمي صفار البيض مخفوق مع ملعقة كبيرة من زيت العصفر أو زيت اللوز أو حتى زيت جوز الهند وأضيفي قطرة من أي زيت عطري متواجد في المنزل مثل الليمون أو الورد أو الياسمين أو الصندل او اكليل الجبل ، اخلطي جميع المكونات جيدا ورطبي شعرك بالماء بشكل خفيف وضعي الخليط على شعرك ولفيه بمنشفة لمدة عشر دقائق أو ربع ساعة ، ثم اغسلي شعرك جيدا ، كرري العملية شهريا وستحصلي على نتائج مذهلة .

طرق تأخير ظهور الشَّعر الأبيض

عندما يبدأ الشّعر الأبيض بالظهور فلا يوجد حل له سوى الصّبغة، ولكن يمكن تأخير ظهوره من خلال: تناوُل الغِذاء الصحيّ المتوازِن الغنيّ بالعناصِر التي تحتاج إليها خلايا الشَّعر مثل B12.

استخدام الزّيوت الطبيعيّة لتدليك فروة الرّأس مثل زيت الخِروِع وزيت جوز الهند.

غسل الشّعر مرتين أسبوعياً بمنقوع الميرمية، كما أنَّ استخدام الحنّاء له الأثر الكبير في المحافظة على الخلايا الصباغيّة في الحويصلات.

الابتعاد عن التّوتر والضّغوطات النفسيّة الشّديدة وممارسة تمارين الاسترخاء.