إحالة أوراق شقيقين هاربين للمفتى لاتهامهما بقتل خفير فى البحر الأحمر

قضت محكمة جنايات البحر الأحمر برئاسة المستشار محمود خلف وعضوية كل من مصطفى كامل ومحمد نصر، وأمانة سر رمضان عرابى وعبد الله سالم، اليوم الأربعاء، بإحالة أوراق شقيقين "هاربين" لفضيلة مفتى الجمهورية لاتهامهما بقتل خفير بمدينة رأس غارب شمال البحر الأحمر، وتحديد جلسة 2 أغسطس المقبل للنطق بالحكم.

تعود أحداث الواقعة لعام 2015 عندما تلقى اللواء عادل التونسى مدير أمن البحر الأحمر إخطارًا بمقتل خفير بطريق الشيخ فضل، وتبين من تحريات الرائد محمود إمام رئيس مباحث رأس غارب أن شقيقين يعملان بنفس المنطقة يدعيان "فريج.س" و"مسعود.س" ارتكبا الواقعة بسبب خلافات مالية مع المجنى عليه، وتمكنا من الهروب ولم يتم إلقاء القبض عليهما، وتمت إحالة القضية التى تحمل رقم 801 كلى البحر الأحمر إلى محكمة الجنايات التى اتخذت قرارها السابق.

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