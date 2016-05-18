السجن المشدد 7 سنوات لـ4 متهمين فى إعادة محاكمتهم بـ"أحداث عنف العياط"

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سعيد الصياد، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد 7 سنوات لـ4 متهمين فى جلسة إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف العياط" التى وقعت فى أغسطس من عام 2013، كما قضت المحكمة بتغريم كل متهم 5 آلاف جنيه.إعلان - Ads إعلان - Ads
الدفاع بـ"أحداث عنف النزهة": كيف يحاكم المتهمون على جريمة قتل حدثت بالجيزة؟
صدر الحكم برئاسة برئاسة المستشار سعيد الصياد، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى، وأمانة سر محمد جبر.
كانت محكمة الجنايات قد أصدرت فى وقت سابق حكما غيابيا على 9 متهمين بالسجن المشدد 15 عاما لاتهامهما بمقاومة السلطات وإثارة الشغب والشروع فى قتل رجال الشرطة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها: حيازة أسلحة نارية، وسرقة أسلحة نارية، والشروع فى قتل رجال الشرطة، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات.
الدفاع بـ"أحداث عنف النزهة": كيف يحاكم المتهمون على جريمة قتل حدثت بالجيزة؟
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