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12 يوليو.. الحكم على المتهمين فى "أحداث عنف النزهة"

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12 يوليو.. الحكم على المتهمين فى "أحداث عنف النزهة" 12 يوليو.. الحكم على المتهمين فى "أحداث عنف النزهة"
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سعيد الصياد، اليوم الأربعاء، حجز محاكمة 4 من عناصر الإخوان، لاتهامهم بأحداث العنف التى شهدتها منطقة النزهة، عقب فض اعتصام رابعة العدوية إلى 12 يوليو للنطق بالحكم.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سعيد الصياد وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى وأمانة سر محمد جبر وحسام عبد الرسول.

وأسندت النيابة إلى المتهمين، اتهامات عديدة، من بينها القتل والشروع فى قتل أفراد شرطة، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، والتلويح بالعنف، واستعراض القوة على نحوٍ يؤدى إلى تكدير السلم العام.

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