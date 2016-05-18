مسجل خطر يطعن آخر بسبب خلافات بينهما بالمحلة

طعن عاطل مسجل شقى خطر، عاطلاً له معلومات جنائية، عدة طعنات بالعنق والوجه والرأس لخلافات سابقة بينهما وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم واعترف بارتكاب الواقعة.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الغربية إخطارًا من العقيد علاء الغرباوى مأمور قسم ثان المحلة بورود بلاغ من مستشفى المحلة العام بوصول عبد العزيز.ع.ر 20 سنة عاطل – مقيم بمنطقة صندفا – دائرة القسم سبق اتهامه فى 8 قضايا "سلاح أبيض – مشاجرة – شروع فى قتل" آخرهم القضية رقم 741 جنح القسم 2016 "مشاجرة" مصابًا بجرح قطعى غائر بالعنق وجروح بالوجه والرأس "ولا يمكن استجوابه وبسؤال والدته فهيمة.م.م 44 سنة، ربة منزل اتهمت أحمد.م.ع 22 سنة عاطل – مقيم بمنطقة الوراقة – دائرة القسم سبق اتهامه فى 14 قضية (سلاح أبيض – مشاجرة) آخرهم القضية رقم 48 جنح القسم لسنة 2016 "مشاجرة" بالتعدى على نجلها بالضرب بـ"سكين" وإحداث إصابته لوجود لخلافات سابقة بين نجلها والمتهم وسبق تعديه عليه بالضرب.

وتمكن الرائد محمد صقر رئيس مباحث قسم ثان المحلة بإشراف العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث بالمحلة من ضبط المتهم والسلاح المستخدم واعترف بارتكاب الواقعة تحرر المحضر رقم 7539 جنح قسم ثان المحلة لسنة 2016 وباشرت النيابة العامة التحقيق.

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