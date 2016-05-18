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صورة لأردوغان بشارب هتلر على حائط السفارة التركية بألمانيا..ونشطاء: لقد عاد

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صورة لأردوغان بشارب هتلر على حائط السفارة التركية بألمانيا..ونشطاء: لقد عاد صورة لأردوغان بشارب هتلر على حائط السفارة التركية بألمانيا..ونشطاء: لقد عاد
قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن صورة للرئيس التركى رجب طيب أردوغان بشارب هتلر، والشارة النازية، ظهرت على حائط السفارة التركية فى ألمانيا، اعتراضا على سجن صحفيين فى تركيا، وكتب بجوار الصورة "لقد عاد".

وأوضحت الصحيفة أن النشطاء وراء نشر هذه الصور هم مجموعة من الفنانين الألمان، الذين قاموا أيضا بنشر الصور على موقع "فيس بوك".

وقال أوليفر بيانكوفسكى، أحد أعضاء المجموعة لصحيفة "الإندبندنت": "نحن كألمان نعرف ماذا يحدث فى المراحل الأولى للديكتاتورية، والمتشابهات بين النظام النازى فى مراحله الأولى وبين تركيا الآن فى عهد أردوغان مخيفة".

وأضاف أن أردوغان يتحدى حرية الصحافة، وسجن العديد من الصحفيين والسياسيين و"يقوم بصفقات نفط مع الإرهابيين.. ونخشى أن يكرر التاريخ نفسه، ويجب أن يتم إيقافه قبل فوات الآوان".
>واعتبرت "الاندبندنت" أن هذه الرسالة تأتى فى وقت يشوب فيه العلاقات التركية الألمانية توتر بعد موافقة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على مقاضاة مذيع ألمانى سخر من أردوغان، فضلا عن وجود محاولات لإبرام اتفاق مع الرئيس التركى لاستقبال اللاجئين من اليونان مقابل تسهيل إجراءات الفيزا على الأتراك الراغبين فى الدخول إلى الاتحاد الأوروبى.

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