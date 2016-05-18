بالفيديو.. أشيك سائق أتوبيس نقل عام فى مصر.. الأسطى عادل يرتدى "بدلة وكرفتة"

ظهر الأسطى عادل محمد، سائق أتوبيس نقل عام، بمظهر مختلف عن زملائه، وذلك فى أثناء احتفالية تسلم 60 أتوبيساً تابعين لهيئة النقل العام بالقلعة، فى إطار جهود المحافظة لتطوير أسطول النقل العام، بحضور اللواء أحمد تيمور، القائم بأعمال محافظ القاهرة، والدكتور جلال السعيد، وزير النقل ومحافظ القاهرة السابق، واللواء رزق أبو على، رئيس هيئة النقل العام واللواء محمد أيمن عبد التواب نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الشمالية والغربية.

الأسطى عادل ارتدى بدلة شيك وكرفتة وجلس بأتوبيسه الذى تسلمه من هيئة النقل العام وقد التقت كاميرا “فيديو 7″ قناة اليوم السابع المصورة به وتحدث قائلا: “أنا سواق بقالى 30 سنة فى الهيئة ولبست كده عشان أظهر بمظهر لائق بالهيئة النقل العام بمناسبة خطوط النقل الجديدة إللى اتفتحت.. لازم أظهر بمظهر لائق”.

وعن رأيه فى أتوبيسات النقل العام الجديدة قال: “حاجة نظيفة وحلوة جدا وتطور للهيئة وأعطالها خفيفة عكس الأتوبيسات القديمة”.

وأضاف: “نفسى يكون فيه ازدهار دايما للهيئة والحمد لله ده بيحصل وفيه أسطول من الأتوبيسات الجديدة وده لمصلحة العمال والمسؤولين”.