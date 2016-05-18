مدونو تويتر يتفاعلون على هاشتاج "ابتزاز أمريكى للسعودية" بـ46 ألف تدوينة

أعرب مدونو موقع التدوينات القصيرة تويتر، عن استيائهم الشديد بعد موافقة مجلس الشيوخ الأمريكى على تشريع يسمح لأسر ضحايا هجمات الحادى عشر من سبتمبر 2001، بمقاضاة الحكومة السعودية أمس الثلاثاء.

وعبروا عن غضبهم عبر هاشتاج "ابتزاز أمريكى للسعودية"، ووصل عدد التغريدات عليه إلى أكثر من 46 ألف تدوينة.

وقال أحد المدونين "مجلس الشيوخ الأمريكى يمرر تشريعا يسمح بمقاضاة السعودية ليس لأجل المال فقط، بل لبداية شيطنة السعودية وإظهارها للعالم بأنها الداعم للإرهاب ووضعها بمحور الشر بدلا من إيران".

وتابع مدون آخر، "أى ابتزاز هذا يدل على غباء وفشل سياسة أمريكى 15 سنة وخسرت جنود وأموال مضاعفه ولا تعرف من اللى ورى الحادثة".

وغرد المدون عبد العزيز، "خوف أمريكى من قوة السعودية بعد حرب اليمن والتحالف الإسلامى جعل من أمريكا تعيد حساباتها".

وطالب المغرد سليمان عبد الله، من دول الخليج مساندة السعودية، قائلا "ابتزاز السعودية هو ابتزاز لدول الخليج ويجب إصدار بيان مجمع، تضامناً مع السعودية ضد الابتزاز الأمريكى".

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