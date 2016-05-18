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بالصور.. وفد من جامعة المنيا يزور مصابى الجيش بمستشفى المعادى العسكرى

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بالصور.. وفد من جامعة المنيا يزور مصابى الجيش بمستشفى المعادى العسكرى بالصور.. وفد من جامعة المنيا يزور مصابى الجيش بمستشفى المعادى العسكرى
نظمت جامعة المنيا برئاسة الدكتور جمال الدين على أبو المجد رئيس الجامعة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب زيارة لمستشفى المعادى العسكرى، للالتقاء بمصابى رجال القوات المسلحة من الضباط والجنود للاطمئنان على حالتهم الصحية والمعنوية إثر إصابتهم فى أعمال إرهابية غاشمة.

وقد رافق الوفد الدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع والدكتور هانى العربى مسئول التواصل الطلابى بالجامعة والمقدم مدير إدارة التربية العسكرية بجامعة المنيا، وكان فى استقبالهم اللواء مدير المجمع الطبى العسكرى بالمعادى والسيد اللواء مدير الخدمات الطبية للمجمع.

وأكد الدكتور جمال أبو المجد على الدور الوطنى الذى يقوم به رجال القوات المسلحة فى حماية الوطن وحدوده الخارجية، والتصدى لقوى الإرهاب التى تحاول زعزعة استقرار البلاد وتعيق جهود رقيه وتقدمه، مضيفاً حرص الجامعة من أساتذة وطلاب وعاملين على مؤازرة القيادة السياسية وقواتنا المسلحة وأجهزة الشرطة فى مكافحة العناصر الإرهابية الخارجة على القانون، والتأكيد على حماية الوطن ودعم استقراره.

وصرح الدكتور محمد جلال، أن هذه الزيارة رسالة من جامعة المنيا أساتذة وطلاباً وعاملين مفادها إظهار مدى تضامن الجامعة وتقديرها للتضحيات التى يقوم بها رجال القوات المسلحة، من أجل توفير الأمن والأمان للشعب المصرى.

وأضاف الدكتور أبو المجد بأنه تم تقديم درع الجامعة لقيادة مستشفى المعادى العسكرى لكل من اللواء مدير المجتمع الطبى واللواء مدير إدارة الخدمات الطبية.

وفد من جامعة المنيا يزور مصابى الجيش بمستشفى المعادى العسكرى (1)

وفد من جامعة المنيا يزور مصابى الجيش بمستشفى المعادى العسكرى (2)

وفد من جامعة المنيا يزور مصابى الجيش بمستشفى المعادى العسكرى (3)

وفد من جامعة المنيا يزور مصابى الجيش بمستشفى المعادى العسكرى (4)

وفد من جامعة المنيا يزور مصابى الجيش بمستشفى المعادى العسكرى (5)

وفد من جامعة المنيا يزور مصابى الجيش بمستشفى المعادى العسكرى (6)


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