اذا كنت تعاني من الحموضة و تبحث عن افضل الطرق و النصائح للتخلص منها و خاصة في رمضان فنقدم لك حصريا على مجلة رجيم الاولى عربيا في عالم الرشاقة الصحه والجمالمقال مذهل و صحي يشمل علاج الحموضة بالاعشاب.

يحتاج الجهاز الهضمي إلى القليل من حمض الهيدروكلوريك مع العصارة الهضمية من أجل تفتيت الطعام الذي نتناوله إلى أجزاء صغيرة يسهل إمتصاصها لكي تمد الجسم بالطاقة. تحدث الحموضة عندما تزيد نسبة حمض الهيدروكلوريك في المعدة عن الحد المطلوب لاستخدامه للهضم مما يعطيك احساس بعدم الارتياح والكثير من الحرقة والحموضة في الجوف وأحيانًا شعور بالقيئ وكن في بعض الأحيان تكون الحموضة بسبب سوء التغذية أو العادات االسيئة في الطعام أو عدم ممارسة حركة كافية للجسم وهذا المقال يحتوي على 13 من المكونات المنزلية التي تساعد على التخلص من الحموضة.

علاج الحموضة بالاعشاب

1. الريحان:

> إذا كانت الحموضة بسبب سوء الهضم يمكنك استخدام الريحان فهو من أفضل المكونات التي تساعد في علاج سوء الهضم ولا يجب أن تستخدم النعناع فهو يؤدي إلى ارتخاء صمامات المعدة مما يسئ من حلة الحموضة لديك. لذلك يفضل الريحان على النعناع لأنه لا يحتوي على المينتول. يساعد الريحان على ارتخاء عضلات المعدة وتقليل أسباب الإحساس بالحموضة

> استخدام الريحان لعلاج من أجل التخلص من الحموضة:

> ** ضع القليل من أوراق الريحان في المياه الساخنة

> ** قم بغلي الأوراق مع المياه لمدة 5 دقائق

> ** تناول شاي الريحان مع العسل بعد كل وجبة

>2. جوز الهند:

> يعتبر جوز الهند من المشروبات المتعادلة التي تحتوي على التوازن الطبيعي بين الأحماض والقلويات كما في دمائنا. وهو من المشروبات السحرية التي تحسن حالتك الصحية ومن ضمنها التخلص من الحموضة. عندما تتناول جوز الهند يقوم بالتفاعل مع الأحماض في المعدة لتجد مفعوله السحري بدأ على الفور لتشعر بالراحة كما أنها تحتوي على العديد من المعادن مثل البوتاسيوم والصوديوم والكالسيوم والفوسفور والحديد والنحاس والكبري وفيتامين بي بأنواعه وكمية صغيرة من البروتين

> استخدام جوز الهند لعلاج الحموضة:

> يمكنك تناول جوز الهند من 3-4 مرات يوميًا ولا تنسى أن تتناول كوب من جوز الهند ك مرة في الصباح حتى وان لم تشعر بالحموضة فهي تعمل كواقي منها ايضًا

>3. عصير الليمون:

> يعتبر عصير الليمون من المعادلات الطبيعية حيث يحتوي على حمض الستريك والذي يساعد على تغير بيئة الأحماض في معدتك إلى القلويات مما يساعدك على التخلص من الحموضة. وهناك بالطبع سؤال مهم كيفي يمكن لأحد الأحماض كالليمون أن يخلصك من الحموضة والتي تسببها الأحماض في المعدة؟؟ لأن الليمون بمجرد أن يدخل إلى المعدة تتم معادلته لفصل المعادن التي يحتويها وبالتالي لا يصبح من الأحماض مما يسهل فصل المواد الغذائية التي يحتويها

> استخدام الليمون لعلاج الحموضة:

> 1. قم بخلص نصف ليمونة مع كوب من الماء الدافئ مع القليل من العسل وتناولها في الصباح على معدة خاوية

> 2. تناول كوب من عصير الليمون قبل كل وجبة مع العسل أو اضافة السكر

>4.الكزبرة الخضراء:

> تعد الكزبرة من البهارات المفضلة في المطبخ خاصة في الدول الأسيوية. ولكنها تستخدم في الصين والهند كنوع من الأدوية ويستخدمها الأوروبيون لعلاج سوء الهضم والحموضة. تحتوي الكزبرة على البورنويل و اللينالول واللذان يساعدان في في تحسين الهضم وتحسين وظائف الكبد وتنظيم افراز أنزيمات الهضم داخل المعدة

>استخدام الكزبرة في علاج الحموضة:

> 1. قم بطحن مجموعة من أوراق الكزبرة بمساعدة المياه للحصول على عصارتها واخلط عصارة ملعقة من أوراق الكزبرة مع كوب من الحليب المخفوق وتناولها عقب كل وجبة من 2-3 مرات يوميًا. يمكنك تناول عصارة الكزبرة حتى دون مزجها مع الزبد

> 2. أو ضع مجموعة من أوراق الكزبرة في المياه واغلها من 5-8 دقائق وتناولها مع العسل من 2-3 مرات يوميًا

>5.الكمون:

> يستخدم الكمون بشكل مكثف في المكسيك وأسبانيا والهند والشرق الأوسط في الطهي وهو يحتوي عل الكثيرمن الفوائد فهو يحتوي على الحديد والماغنيسيوم والعديد من المعادن و الفيتامينات وقد أثبتت الدراسات أنه يساعد في تحجيم إفرازات انزيمات الهضم مما يقلل من الإحساس بالحموضة.

> استخدام الكمون في التخلص من الحموضة:

> ** ملعقة من الكمون وقم بغلها مع كوب من المياه 5-6 دقائق واتركها تبرد ثم اشربها

> ** من أجل التخلص الفوري من الحموضة يمكنك تناول حبوب الكمون بشكل مباشر حتى تشعر بالراحة

>6. الموز من أجل التخلص من الحموضة:

> كل ما ذكرناه قبلًا يعد من الأعشاب ولكن الموز فاكهة سوف تتناولها وقد يبدر إلى ذهنك أنه سيزيد الحموضة لديك ولكن الموز يحتوي على كمية كبيرة من البوتاسيوم والذي يعد أحد المعادن التي تساهم في معادلة الأحماض داخل المعدة مما يقلل الحموضة كما أن الموز يحفز المعدة على إفراز المادة الكيميائية التي تحميها من أحماض الهضم لذلك فهو جيد في حالات قرحة المعدة ويحتوي الموز على الكثير من الألياف والتي تساعد على تحسين الهضم

> تحذير: قد يشعر الناس بالحموضة عند تناول الموز لأنه يكون غير ناضج بشكل جيد حيث أن البوتاسيوم في الموز غير الناضج 7. البطيخ للتخلص من الحموضة:

> الأطعمة ذات الأحماض القليلة تساعد بشكل عام في تقليل حموضة المعدة والحرقة التي تشعر بها نتيجتها ويعتبر البطيخ من أكثر المأكولات المتعادلة والتي تحسن حالة معدتك بنسبة 95% ومن أمثال المأكولات المفيدة في هذه الحالة الجريب فروت والبروكلي والخس والكرفس. يمكنك تناول البطيخ في شكله المعتاد أو في شكل عصير وسوف يعمل كمفعول السحر عندما تشعر بالحموضة

>8. الينسون للتخلص من الحموضة:

> يعتبر الينسون من أقدم الأعشاب الهندية والتي يعتمدون عليها في كل الوجبات تقريبًا وفي الحقيقة فالينسون مفيد جدًا فهو يسهل عملية الهضم ويساعد في التخلص من الحموضة ويقلل من درجة حموضة سوائل المعدة كما أنه أيضًا طارد للغازات

> استخدام الينسون للتخلص من الحموضة:

> ** أضف من ربع إلى نصف ملعقة من الينسون مع كل وجبة

> ** قم بطحم ملعقة من حبوب الينسون وضعها في كوب من المياه وتناوله 3 مرات يوميًا

> ** تناول نصف ملعقة من مستخلص زيت الينسون مرة كل يوم

> ** قم بغلي ملعقة من حبيبات الينسون مع كوب من المياه 5-10 دقائق ثم ضع عليها القليل من العسل للتحلية وتناولها كلما شعرت بالحموضة أو الحرقة

>9. أوراق البسلة:

> أوراق البسلة تحتوي على الكثير من المكونات التي تساعد في تحسين عملية الهضم كما أن البسلة نفسها تساعد في إفراز المعدة للمواد التي تساعد في تعادل الأحماض داخلها مما يقلل من الحموضة وتساعد أيضًا على طرد الغازات التي تشعرك بعدم الارتياح من الجهاز الهضمي.

> استخدام أوراق البسلة في علاج الحموضة:

> ** قم بمضغ 5-6 أوراق من البسلة بعد كل وجبة

> ** ضع 8-10 أوراق من أوراق البسلة في كوب به ماء دافئ وعندما تشعر بالحرقة تناولها وستشعر بالراحة

>10. الحليب المخفوق أو اللبن الرايب:

> الحليب الرايب هو الناتج من الحليب المخفوق المتخثر لإستخراج الجبنة أو الزبد من الحليب. يملك الللبن الرايب القدرة على معادلة أحماض المعدة مما يساعد بشكل سحري على التخلص من الحموضة كما أنه يحتوي على الكثير من البوتاسيوم والفوسفور والكاليوم والمعادن المفيدة للجسم بشكل عام

> استخدام اللبن الرايب لعلاج الحموضة:

> ** قم بطحن ملعقة من الحلبة مع القليل من المياه لتصبح عجينة واضف ذلك إلى كوب من الحليب وتناوله عندما تشعر بالتعب

> ** ضع ملعقة من الليمون أو خل التفاح على كوب من اللبن الرايب واتركهم لمدة 5 دقائق لتختمر ثم تناولها

> ** تناول كوب من اللبن الرايب بعد كل وجبة

>11. مضغ العلكة:

> قد يبدو هذا غريبًا ولكن العلكة تساعد في التخلص من الحموضة لأنها تحفز من إفراز اللعاب بشكل أكبر من المعتاد والذي يعد أحد السوائل المتعادلة والتي تساعد في تخلص المعدة من التركيز الزائد للأحماض مما يقلل من الحموضة وشعورها المتعب.

أهم النصائح للوقاية من الحموضة في رمضان وعلاجها

أسباب الحموضة في رمضان :

من الأسباب الأكثر شيوعا هي عدوى بكتيرية معروفة باسم هيليكوباكتر بيلوري الموجودة في جدار المعدة . ومن الأسباب ايضا الإفراط في استخدام مجموعات معينة من المسكنات مثل العقاقير المضادة للالتهابات (ايبوبروفين، نابروكسين والأسبرين)، والمنشطات بجرعة عالية ، استهلاك الكحول بكميات كبيرة والتدخين يمكن أن تسهم أيضا في التهاب المعدة وزيادة الحموضة

> يعتقد أن الضغط النفسي سببا للحموضة ، و الأشخاص الذين يعانون من الضغط النفسي في كثير من الأحيان يعانون في الغالب من أعراض الحموضة و القرحة . مع ذلك الإجهاد البدني (على سبيل المثال : الحروق الشديدة ) , يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالقرحة ، وخصوصا في المعدة .

> بشكل عام بعض المرضى يعانون من عسر الهضم ، وهو شعور بعدم الارتياح تحت الأضلاع , و مضاعفات مثل ألم الشديد على المنطقة و تقيأ دم , مما يسبب ارتداد الحمض والإحساس بالحموضة . علاج الحموضة بالإعشاب

التشخيص :

التهاب المعدة و الحموضة يمكن تشخيصها عن طريق المنظار العلوي ( يتم تمرير أنبوب رقيق ومرن يعمل بالألياف الضوئية عن طريق الفم إلى المعدة والاثني عشر) , وأخذ عينة من بطانة جدار المعدة للكشف عن البكتيريا . استخدام تقنيات الغاز للكشف عن وجود بكتيريا عن طريق اختبار الأجسام المضادة في الدم واليوريا , واختبار التنفس وفحص البراز .

الوقاية من الحموضة في شهر رمضان :

يمكن للمرضى أخذ بعض الخطوات البسيطة للحد من مخاطر مضاعفات الحموضة و التهاب المعدة أثناء الصيام , حيث ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكد على فضائل السحور – وجبة قبل الفجر – والتي تساعد الصائم على عدم الشعور بالجوع خلال الساعات الاولى من نهار أيام رمضان اثناء الصيام مما يخفف من إفرازات الأحماض في المعدة .

> منتشر بين المسلمين النوم مباشرة بعد السحور , و هذا يمكن أن يؤدي إلى ارتداد الحمض والإحساس بالحموضة لذلك يجب اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر حيث امرنا بتأخير السحور وتعجيل الفطور .

> ممارسة شائعة اخرى بين الكثير من المسلمين هو الإفراط في تناول الطعام أثناء الإفطار وهذه عادة سيئة تمهد الى الإصابة بعسر الهضم والحموضة و التهاب المعدة .

> لذلك ينبغي على المرضى ان يتناولوا الطعام عند الإفطار بإعتدال وتناول الطعام بأجزاء صغيرة ، على سبيل المثال، البدأ بالتمر والماء ثم أخذ قسطا من الراحة بعد صلاة المغرب ثم تناول الوجبة الرئيسية بعد صلاة التراويح .

> منع تناول الطعام 3-4 ساعات قبل الذهاب إلى الفراش لإعطاء الجهاز الهضمي الوقت للراحة .

> بالإضافة إلى ذلك محاولة الحد من استهلاك الأطعمة الساخنة والتوابل والتي تزيد من تهيج المعدة والإصابة بالحموضة كما أنها تميل إلى تهيج الجهاز الهضمي بشكل كامل .

> المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة مدرة للبول , وتحفز الجسم لطرد المياه عن طريق المثانة ، وهذا بدوره يؤدي إلى الجفاف و المشروبات الحلوة أيضا تمرر الكثير من البول وتجعلك تصاب بالعطش لذلك من الأفضل أخذ بديل و استهلاك الغذاء الذي يشمل جميع العناصر الغذائية الأساسية مثل الكربوهيدرات والبروتينات والدهون والفيتامينات والألياف .

> بالإضافة إلى ذلك شرب الكثير من الماء لتعويض الخسائر اليومية التي تفقد عن طريق التنفس والتعرق والذهاب إلى المرحاض .

> بصرف النظر عن تحسين نمط الحياة يمكن أيضا استخدام أدوية لعلاج التهاب المعدة والحموضة مثل مضادات الحموضة (مثل gaviscon) مثبطات مضخة البروتون (مثل أوميبرازول، إيسوميبرازول، بانتوبرازول) ومضادات H2 (مثل رانيتيدين ).

> بالنسبة للمرضى الذين يتناولون بعض الأدوية على المدى الطويل يجب عليهم مناقشة الطبيب عن أي تغييرات ضرورية خلال شهر رمضان على سبيل المثال تقسيم الجرعة لتحسين تأثير الدواء , وحتى لا يؤثر الصوم على مفعول الدواء.

> يجب على الأقارب والمعارف أيضا مراقبة هؤلاء المرضى وخصوصا الوجه لأن هذا يمكن أن يكون علامة على فقر الدم (من نزف داخلي ).

> يجب الحفاظ على التوازن بين الواجبات والالتزامات الدينية للحفاظ على صحة المسلم خلال شهر رمضان الكريم .

نصائح لشهر رمضان لمنع الحموضة والتمتع بمعدة مريحة :

تجنب :

الأطعمة المقلية و الدهنية , و التي تحتوي على الأحماض (مثل الحمضيات مثل الليمون والليمون الحامض و الجريب فروت والبرتقال ) وكذلك الطماطم لأنها تحتوي على الكثير من الأحماض .

> الأطعمة المعلبة / الجاهزة وخاصة المنتجات التي تحتوي على الطماطم , لأن الأطعمة المصنعة تحتوي على الكثير من المواد الكيميائية بما في ذلك المواد الحافظة ، والتي يمكن أن تزيد من الحموضة والتهاب المعدة .

> الأطعمة التي تحتوي على الكثير من السكريات و الكربوهيدرات المكررة.

> الإفراط في تناول الطعام خلال كسر الصيام ( الفطور ) والسحور .

> المشروبات مثل الشاي والقهوة والمشروبات الغازية وغيرها من المشروبات التي تحتوي على الكافيين التي تزيد من تمرير البول وكذلك الأملاح المعدنية من الجسم والتي يحتاجها الجسم خلال يوم طويل من الصيام .

> التدخين يزيد من التهاب المعدة و الحموضة , لذلك رمضان فرصة رائعة للتخلص من تدخين السجائر لأن التدخين يؤدي إلى إبطاء التئام القرحة الموجودة ويسهم في تكرار الإصابة بالقرحة

> الأدوية التي يمكن أن تهيج بطانة المعدة .

تناول :

الكربوهيدرات أو الأطعمة بطيئة الهضم على السحور , بحيث الطعام يستمر لفترة أطول ، ويجعلك اقل جوعا وكذلك أكثر نشاطا خلال اليوم .

> التمر مصدرا ممتازا للسكر ، و الألياف، و الكربوهيدرات، و البوتاسيوم و المغنيسيوم .

> اللوز غني بالبروتين والألياف , وتناول اللوز المطحون مع اللبن يعتبر شراب صحي .

> الموز مصدر جيد للكربوهيدرات والبوتاسيوم والمغنيسيوم.

> تناول الأطعمة المشوية بالفرن بدلا من الأطعمة المقلية والدهنية .

> الاعتدال في تناول الطعام وبكميات أقل ، وتعجيل الإفطار .

> السحور على الطريقة التي أمرنا بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم للحد من مخاطر حدوث مضاعفات .

أشرب :

شرب الماء ، وعصائر الفاكهة الغير حمضية والمشروبات التي تحتوي على البوتاسيوم قدر الإمكان قبل النوم بحيث الجسم يتعود على تعديل مستويات السوائل في اليوم التالي .

> شرب كوب كامل من الحليب الطازج أثناء السحور , يؤدي إلى علاج الأشخاص الذين يعانون من التهاب في المعدة .