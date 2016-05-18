الصحة العالمية تنذر بهجوم فيروس زيكا على ثلاثة مناطق أوروبية خلال أسابيع

قالت منظمة الصحة العالمية، إن خطر انتشار فيروس زيكا فى أنحاء أوروبا يتراوح ما بين "منخفض إلى معتدل"، وذلك فى تقييم جديد للمخاطر، مشيرة إلى أن الفيروس يهاجم هذه المناطق خلال الأسابيع القادمة .

وأضافت المنظمة العالمية اليوم الأربعاء، أن هناك "احتمالا كبيرا" من أن يتمكن زيكا الذى ينقله البعوض من الانتشار فى ثلاثة مناطق أوروبية فى ظل وجود البعوض الذى يحمل الفيروس وهى مناطق: جزر ماديرا فى المحيط الأطلنطى والمنطقة الساحلية على البحر الأسود من جورجيا وروسيا.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن انتشار فيروس زيكا ليصبح حالة طارئة عالمية فى فبراير شباط وثبت من ذلك الحين أن الفيروس يسبب تشوهات خلقية خطيرة، من منها ولادة أطفال برؤوس صغيرة.

وبالنسبة للبالغين، يمكن للفيروس أن يتسبب فى حالة عصبية نادرة أحيانا ما تكون قاتلة أو تصيب بالشلل المؤقت، وهناك أكثر من 400 حالة إصابة وردت إلى أوروبا على الرغم من عدم اكتشاف انتشار الفيروس محليا.

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