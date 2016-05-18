اذا كنت تعاني من الام الرقبة و تبحث عن اهم الاسباب و طرق العلاج الصحية و السليمة فنقدم لك حصريا على مجلة رجيم الاولى عربيا في عالم الرشاقة الصحه والجمال مقال مميز يحوي على تمارين مرونة عضلات الرقبة.

ترجع أهمية هذه التمارين في أن الرقبة عضو مهم تعمل علي تدعيم توازن الرأس و العمود الفقري. و من أكثر الأماكن عرضة لضغط الذي يؤدي إلي الألم . و عادة ما تشمل ألام الرقبة علي تشنجات العضلات و الإجهاد الشديد . و عندما توجد مشاكل في عضلات الرقبة تؤدي إلي الحد من حركة مفصل الرقبة ، من أكثر المشاكل شيوعاً في ألام الرقبة هي تصلب أو عدم القدرة علي تدوير الرقبة مع الشعور بالألم الكبير .

> و تم جمع هذه التمارين لإستعادة مرونة عضلات الرقبة و يمكنك مناقشتها مع أخصائي العلاج الطبيعي قبل البدء في ممارستها و يفضل القيام بها ثلاث مرات يومياً بشرط ألا تسبب أو تزيد الألم

أسباب آلام الرقبة :

آلام الرقبة يمكن أن تنجم عن مجموعة متنوعة من الأسباب ، بما في ذلك:

>1. اجهاد العضلات : الاستمرار ساعات كثيرة منحني على مقعد القيادة غالبا ما يؤدي إلى اجهاد العضلات و حتى تلك الأشياء البسيطة مثل القراءة على السرير يمكن أن تسبب اجهاد لعضلات الرقبة وكذلك النوم على الوسادة بطريقة غير صحيحة

>2. ضعف المفاصل : تماما مثل جميع مفاصل الجسم فإن مفاصل الرقبة تميل إلى الضعف مع التقدم في السن والذي يمكن أن يسبب هشاشة العظام في الرقبة .

>3. ضغط الأعصاب : الأقراص المنزلقة أو نتوءاتها العظام في فقرات العنق يمكن أن تسبب ضغط على الأعصاب التي تتفرع من الحبل الشوكي .

>4. الإصابات : اصطدام السيارات غالبا ما يؤدي الى اصابات في الرقبة ، وتمتد على الأنسجة الرخوة في الرقبة و ما حولها .

>5. الأمراض : يمكن في بعض الأحيان أن يكون سبب آلام الرقبة الأمراض مثل التهاب المفاصل الروماتويدي ، والتهاب السحايا أو السرطان .

تمارين الرقبة للرجال :

1. تمرين شد الذقن :

يمكنك البدء جالساً أو واقفاً المهم الحفاظ علي الظهر و الرقبة مفرودين جيداً ( القامة طويلة ) ، ينبغي ان يكون الكتفين إلي الوراء قليلاً و العمل علي النزول بالذقن إلي الأسفل حتي يتم شدها جيداً و علي أن تبقي العين و الأنف في مستوي الشئ الموجود أمامك ، الثبات علي هذه الوضعية لمدة 2 ثانية ثم تكرار ذلك 10 مرات . علاج آلام الرقبة

2. تمرين شد الأكتاف :

يمكنك ممارسته هذا التمرين سواء كنت واقفاً أم جالساً كل ما يهم هو الوقوف طويل القامة و الحفاظ علي الظهر مستقيم .و العمل علي الضغط و شد الأكتاف لتقريبهما معاً لمدة 2 ثانية قد تشعر في البداية بالألم و لكن مع الممارسة سوف يختفي ، تكرار ذلك لمدة 10 مرات .

3. تمرين الرجوع بالرأس للوراء :

البدء بالجلوس في وضع مستقيم مع العمل علي شد الظهر و الرقبة و الكتفين إلي الوراء قليلاً ثم الرجوع بالعنق إلي الوراء و النظر إلي السقف حتي تشعر بأنك خالي من الألم .

4. تمرين دوران الرأس :

البدء بالجلوس و الظهر و الرقبة في وضعية مستقيمة و الكتفين إلي الوراء قليلاً مع العمل علي تدوير الرأس يميناً و يساراً ، العمل علي تكرار ذلك 10 مرات علي التوالي لكل جانب .

5. تمرين ثني أحد جوانب الرأس :

البدء بالجلوس بوضعية مستقيمة و يجب أن يكون الكتف مائل إلي الوراء قليلاً ثم عمل إنحناءخفيف لأحد جوانب العنق حتي تشعر بالراحة و تاكد من أن العنق لا ينحني إلي الأمام أثناء الحركة و تكرار ذلك 10 مرات مع كل جانب .

تمارين مرونة عضلات الرقبة للنساء :

6. تمرين إنحدار الرقبة :

البدء بالوقوف مع فرد الرقبة جيداً حتي تنحدر الذقن إلي الأمام و الثبات علي ذلك لمدة 5 ثواني . ثم العودة إلي وضع البداية و تكرار ذلك 10 مرات .

7. تمرين تمديد الرقبة :

إبدأي بفرد الظهر جيداً و تحرك رأسك ببطئ إلي الوراء و الثبات لمدة خمس ثوان ثم العودة لوضع البداية هذا التمرين يقلل من إجهاد الرقبة .

8. تمرين بسط جانب الرقبة :

إبدأ من خلال النظر إلي الأمام مباشرة العمل علي إنحدار احد جوانب الرقبة مع سند الرأس باليد و الثبات علي ذلك لمدة 3 ثواني ثم تكرار نفس الحركة مع الجانب الأخر من الوجه .

هذا التمرين ضروي جداً أثناء العمل أو عند الجلوس علي الكمبيوتر لفترات طويلة .

9. هز الكتفين :

البدء بالوقوف في وضعية مستقيمة و النظر إلي الأمام مع النزول بوجهك إلي الأمام قليلاً مع رفع كلا الكتفين و الثبات علي ذلك لمدة 5 ثواني ثم العودة إلي وضع البداية و تكرار ذلك عشرة مرات . هذا التمرين البسيط مفيد لك إذا كنت تجلس أمام شاشة الكمبيوتر لفترات طويلة و عمل هذا التمرين كل نصف ساعة .

10. الإنحناء إلي الأمام :

الوقوف مستقيم مع النظر إلي الأمام ثم الإنخفاض ببطئ حتي تصل الذقن في مقابل الصدر الثبات لمدة خمس ثواني ثم العودة لوضعية البداية و تكرار ذلك عشرة مرات .

11. تمرين تقوية الرقبة :

قومي بإستخدام اليدين بدفع العنق إلي الأمام في مستوي الكتفين بحيث تضغط الذقن علي الصدر .

12. شد العنق بالمنشفة :

قومي بوضع المنشفة علي الرقبة و مسك أطرفها بيديك ثم العمل علي رفع الرقبة لأعلي و الثبات علي ذلك لمدة 5 ثواني ثم النزول إلي وضعية البداية .

دراسة، مراجعة الرسائل النصية علي هاتفك المحمول تسبب ألام الظهر والرقبة

حن نتصرف بتلقائية كثيراً أثناء التعامل مع الهواتف المحمولة فمثلاً بعد إلتقاط عدد من الصور الرائعة في رحلة ما نقوم بتصفح الهاتف لمشاهدة هذه الصورة مرة أخري أو العمل علي تحميل كل الصور ومقاطع الفيديو علي الكمبيوتر وأثناء ذلك يتم الإنحناء بالرأس قليلاً إلي الأمام لكي تقوم بتصفح الرسائل النصية او مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة أو الصور يشكل المزيد من الضغط علي العمود الفقري .

بعد تصفح الهاتف أو الجلوس أمام الكمبيوتر لساعات لإنهاء عملك تلاحظ تصلب وألم أعلي الظهر في البداية قد لا تدرك مدي الضرر الناتج يصبح من الجيد التوجه إلي أخصائي العلاج الطبيعي لتدليك هذه المنطقة مع القيام ببعض التمارين التي تحمي الرقبة من الإنحناء نتيجة إتخاذ هذه الوضعية لساعات طويلة.

يجب أن تعلم بأن هناك درجة معينة لإنحناء الرأس إلي الأمام وهي 15 درجة ولكن الإنحناء بدرجة 45 أمر مفرط للظهر، لأنه يعمل علي تحدب الظهر وحدوث إصابة في العمود الفقري وظهور أعراض الشيخوخة مثل هشاشة العظام . الإنحدار بالرأس للأمام قد لايكون في البداية أمر واضح ولكن بالتدريج يشكل عبء تدريجي علي العمود الفقري.

يذكر مايكل جرافت أخصائصي جراحة العمود الفقري في مستتشفيات جامعة نوتنغهام، أن تحدب الظهر يحدث نتيجة للعديد من أنماط حياتنا الغير صحية ولأن الكثير منا يقضي أزيد من 10 ساعات يومياً منحني أمام شاشات الكمبيوتر والهواتف المحمولة .

ذكرت دراسة حديثة في دورية تكنولوجيا الجراحة الدولية أن معدل وزن الرأس يبلغ ما بين 4,5 – 5,5 كيلو جرام، من الطبيعي أن يتحمل العمود الفقري هذا الوزن سواء كنت واقفاً أم جالساً بقامة مفرودة تماماً بصورة مستقيمة .

> وعند الإنحناء بالرأس للأمام يضاعف الضغط علي العمود الفقري بيحث يصبح الوزن مضاعف ويصل إلي 12,5 كيلو جرام في حالة إمالة الرأس 15 درجة أما في حالات الإنحناء بزاوية أكبر من 15 حوالي 45 درجة يشكل ضغط كبير يصل إلي 22 كيلو جرام وذلك لأن الكثير يري زيادة الإنحناء لزيادة القدرة علي التركيز في الشاشة الموجودة أمامه سواء كانت شاشة هاتف محمول أم شاشة الكمبيوتر .

هذا الإنحناء مع مرور الوقت يصبح أكثر وضوحاً ويزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام وحدوث كسور طفيفة في بعض الأحيان .. ويذكر جرافيت أنه في أسوأ الحالات يتأثر النظر بهذه الوضعية وتصبح غير قادر علي الرؤية في أي إتجاه إلا إلي أسفل .

> لذلك، فإن الوقاية هي العلاج لهذه المشكلة من خلال الوعي بها جيداً وتجنب عوامل الخطر التي تزيد من هشاشة العظام مثل التدخين والإكثار من تناول المشروبات الغازية وتجنب النظر إلي أسفل كل فترة للهاتف .

في كل مرة تقوم فيها بإرسال رسالة نصية أو قراءة، هذا يعني عملياً تحمل ما يعادل وزن طفل يبلغ من العمر عامين علي الجزء الخلفي من الرقبة . هذا الضغط الزائد يؤدي إلي إنحناء الجزء الخلفي للرقبة . لذلك قم برفع الهاتف إلي مستوي العين حتي لا يشكل كتابة الرسائل علي الهواتف كابوس بالنسبة لك .

> ويقدم موقع NHs نصائح مفيدة في هذا المجال وينصح بأنه إذا كنت تنفق المزيد من الوقت علي مكتبك أهم شئ أن تختار معقد يدعم الجزء الأسفل للظهر حتي يقوم بتوزيع الوزن بشكل متساوي وتجنب المزيد من مشاكل الظهري. كما أنه يمكنك شراء أداة لوضع الكمبيوتر أو الهاتف المحمول في مستوي مماثل للعين وتقليل خطر الإنحناء .

مع الحرص علي أخذ فترات راحة أثناء الجلوس علي مكتب العمل مثل الوقوف لتناول كوب الشاي . وأيضاً إدراج تمارين تساعد علي مقاومة التراخي مثل فتح الصدر جيداً . أو الوقوف مع وضع اليدين خلف الرأس ، يمكنك القيام بهذه التماين كل ساعة تقربياً أو علي الأقل ست مرات في اليوم حتي في عطة نهاية الإسبوع حتي تشعر بأن الأمر طبيعي بالنسبة لك . كما يمكنك الركض ثلاث مرات في الإسبوع وممارسة اليوغا لحماية نفسك من هشاشة العظام .

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