اذا كنت تعاني من اعراض السموم و تبحث عن وصفات صحية و اكيدة للتخلص منها نهائيا فنقدم لك حصريا على مجلة رجيم الاولى عربيا في عالم الرشاقة الصحه والجمال مقال مذهل و صحي يشمل كيفية تنقية الجسم من السموم.

تحتاج أجسامنا من وقت إلى أخر لتنظيف لإزالة السموم المتواجده في أجسادنا التي تأتي في الأغلب نتيجة لتناول الأطعمة السريعة و الوجبات غير الغذائية التي تحتوي على عناصر غذائية لا يحتاج الجسم إليها من ضمن تلك الأنظمة التي يمكن إتباعها لتخليص الجسم من السموم نظام الديتكوس يوجد منه نظامان نظام قصير الأجل لعدد من الأيام و نظام بعيد الأجل و عند تحقيق النظامين معًا سوف تشعر بالفارق الكبير في تحسن الصحة العامة نتيجة لأن الجسم استعاد قوته و طرد ما به من سموم و ميكروبات ، تلك النظام يعالج بعض الأمراض الناتجة عن التغذية الخاطئة و كثر السكريات و الأطعمة السريعة المحتوية على كميات كبيرة من السعرات الحرارية الفارغة التي لا تمد الجسم إلا بالدهون .

أولًا نظام الديتوكس قصير الأجل يضم هذا النظام ثلاثة حميات غذائية متنوعة :

– نظام الفاكهة : يعتمد النظام على الصوم عن الطعام مع عدم تجويع النفس و أكل ثمار الفاكهة فقط بكميات ترفع مستويات الطاقة داخل الجسم حيث يساعد على الوقاية من السكتات الدماغية و طرد السموم من الجسم بشكل فعال ، يتم في تلك النظام تناول الفاكهة مثل الليمون الأصفر الفاتح و الليمون الأخضر كعصائر و البرتقال و اليوسفي و الجربت فورت ولا تأكل أي شيء سوى الفاكهة لمدة 7 أيام فهي مفيدة لطرد السموم و بشكل نهائي من الجسم لما تحتوي على من خصائص التنظيف ، يمكن الإعتماد على حمية العنب البري لإحتوراء على فيتامين c .

– نظام السوائل : يعتمد الشخص على أخذ عذائة اليومي و لكن عن طريق بعض السوائل مثل الشاي الأخضر و عصائر الخضار و الفاكهة كالأناناس و البرتقال و التفاح و الخضار مثل الطماطم و الجزر و البقدونس و الكرفس في شكل عصير و غيرها الكثير هذا النظام مفيد أيضًا ليس في طرد سموم الجسم فحسب بل في حسارة الوزن ، لا تعتمدي على هذا النظام سوى ثلاثة أيام فقط حاولي التنوعين بين ألوان العصائر لمزيد من الفاعلية و إمداد الجسم بالعناصر الغذائية اللازمة لبناءه فطرد السموم يجب ان يتم بدون أي إجهاد للجسم .

– تناول الفاكهة و الخضروات فقط : تناول الخضار الذي يحتوي على الألياف كالبقوليات الفاصوليا بانواعها و البازلاء و فول الصويا الخرشوف الخضروات الورقية و البوتاسيوم الموجود داخل الموز و البطاطس و السبانخ ، فيتامن سي موجود بالبوركلي و الفروالة و الكيوي و الطماطم ، حمض الفوليك موجد داخل اللوبيا و الهليون و الدهون المفيدة في عيش الغراب و جوز الهند و الأمثلة الأخرى كثيرة ، تناول الفاكهة و الخضار لمدة سبع أيام كل فترة كفيل بطرد جميع السموم بالجسم تلك الخطوة مفيدة لمن يعانون من الإمساك الناتج عن التغذية غير السليمة .

ثانيًا نظام الديتوكس detox طويل الأجل :

هو التقاليد الغذائية التي يجب أن نتبعها في عاداتنا الغذائية بشكل يومي و هي مفيده لطرد السموم من الجسم بشكل أكثر من ممتاز :

أولًا : تناول الكميات الكافية من المياة ، حيث أن الماء من أهم العناصر المساعدة على طرد سموم الجسم لذلك لترين من الماء يوميًا يساعد في عمليات غسيل الكلى و الكبد و تنشيط وظائف كلَا منهم .

ثانيًا : تناول الخضار و اللحم العضوي الذي لا يتم وضع سماد كيميائي به أو الحيوان الذي لم يتم حقنه بهرومونات النمو يمكن زراعة الخضار العضوي في شؤفة منزلك بسهولة شديدة .

ثالثًا : تجنب السم الأبيض السكر و الملح تجنب الإفراط في تناول السكر المعالج و الملح هما ما أهم و أكبر العوامل التي تتسب في دمار الجسم .

رابعًا : الإبتعاد عن شرب المياة الغازية لأنها تتسبب في هشاشة العظام و سعرارت حرارية فارغة .

خامسًا : ممارسة التمارين الرياضية و تمارين اليوجا و التأمل .

سادسًأ : البعد عن الأماكن الملئة بالغازات السامة .

هذا النظام من شأنه أن يخلصك من السموم الضاره بالجسد إذا اتبعتي النظامين معًا سوف تحصلين على نتائج مثالية في صحة الجسم و بالتالي البشرة .

إليك مجموعة من التوابل لتنظيف الجسم بشكل آمن وصحى

1- الكركم:

> اذا لم تكن تستخدم الكركم في الطبخ، يجب عليك البدء في استخدامه أكثر إلي وجباتك. تناول المزيد من الكاري أو أضفه إلي العديد من أطباقك هذا يعود إلي اختيارك. ولكنه نوع من أنواع التوابل الذي يحتوي علي الكثير من الفوائد و أنت لا تريد تقويت ذلك! بالإضافة أن الكاري يساعد الكبد علي أداء وظائفه بشكل صحيح، الكاري يساعد الكبد في التخلص من السموم و في تصفية الجسم. الكركم ايضاَ له خصائص مضادة للسرطان التي تجعله واجب علي كل شخص يتطلع إلي حياة طويلة صحية. أضف الكركم إلي وجباتك أثناء الطبخ، أو خذ الكركم في شكل مكملات مع مكون الكركمين النشط لفوائد مشابهة.

2- الكمون:

> يمكنك التعرف علي الكمون من المطبخ المكسيكي أو الفلفل الحار. من المؤكد أن طبق كبير من الفلفل الحار لن يخلص الجسم من السموم و لكن الكمون له تأثير للتخلص من سموم الجسم. الكمون يساعد علي عملية الهضم وهو حجر الزاوية في أي استراتيجية التخلص من السموم. اذا كان جسمك يتخلص من السموم و لكن عملية الهضم البطيئة تحبس هذه السموم داخل جسمك, و بذلك لن تكون هذه عملية تنظيف منتجة، و قد يمتصها جسمك في النهاية. لذلك من الجيد استخدام التوابل مثل الكمون للحصول علي هضم أفضل و تتمكن من طرد السمومو بشكل أسهل.

>3-الزنجبيل:

> يطهر الجسم بشكل قوي, ومن أهم مميزاته أنه يساعد الجسم علي إمتصاص جميع المعادن و المواد الغذائية الموجودة في الطعام.هناك شئ قد يتجاهله الأشخاص الذين يريدون التخلص من سموم الجسم وهو أن الأمر الهام ليس التخلص من السموم و لكن استبدال هذه السموم مع أشياء تفيد الجسم. استخدام التوابل مثل الزنجبيل يساعد الجسم علي امتصاص المواد التي تحتاجها. الزنجبيل ايضاً مفيد جداً للنظام الهضمي ويساعد في تقليل الأعراض التي تنتج عن السموم متضمناً الأنتفاخات .

>4-الزعفران:

الزعفران يعزز من وظيفة الأعضاء الداخلية خاصة الأعضاء المسؤلة عن تصفية السموم و إخراجها من الجسم. لذلك إخراج السموم من الجسم هو شئ هام جداً. الزعفران يساعد المثانة و الكلي حيث له دور في إخراج السموم مع البول. وكذلك الزعفران مفيد للكبد الذي يعتبر أهم عضو في جسم الأنسان في التخلص من السموم. تأكد من أخذ التوابل التي تساعد الكبد الخاص بك لأنه اللوحة الأم لكل الأعضاء و الأنظمة الأخري.

>6- الروزماري( أكليل الجبل):

> الروز ماري له طعم رائع لذلك سوف تقع في غرامه. و هي ايضاّ جيدة للتخلص من السموم. أنها عشب يمكنك أضافته للطعام عند الطبخأو يمكنك أضافتها لكوب من الماء مع توابل أخري كنوع من كوكتيل التخلص من السموم. القيمة المضادة للأ:سدة الموجودة في الروزماري سوف تندهش بها لأن الأعشاب و التوابل لا تذكر كثيراً عند الحديث عن مضادات الأكسدة. مضادات الأ:سدة تساعد الجسم علي الدافع عن نفسه ضد أضرار الخلايا الحرة، و الحصول علي قد كاف من هذه الأعشاب و التوابل يقلل نسبة الخطر من الأصابة بالسرطان أو مرض القلب، و ايضاً يساعد الجسم علي أداء مهامه بشكل أفضل.

>7-الفجل:

> سوف تعرف السبب القوي لأستخدام الفجل بدءاً من اليوم، أنه يساعد علي وجه الخصوص الكبد من المواد المسببة للسرطان, يقلل من احتمالات تشكيل أورام سرطانية، و يحد من نمو الأورام الموجودة. الفجل ايضاً يساعد الكبد علي تصفية الأشياء التي تضر الجسم. أنت لست مضطر لأكل الفجل بطريقة مباشرة للحصول علي فوائده، يمكنكك أضافته إلي الأطعمة و التوابل الأخري حتي تقل من حدة طعمه.

>7- الفلفل الحار:

> الفلفل الحار يستخدم لجعل الطعام حار أو حامي, ولكنه ايضا يساعد الجسم علي تنقية نفسه. وغالباً ما يستخدم لفقدان الوزن لأنه يسرع من عملية التمثيل الغذائي و يجعل من خسارة الوزن شئ سهل في تحقيقه. الفلفل الحار يطرد السموم من الجسم و يساعد في عملية الهضم التي تؤثر علي باقي الجسم . الهضم الأحتياطي سوف يعد فخ للسموم كنوع من أشكال التملك للجسم, الذي يؤدي إلي شعورك بالضيق و الخمول. تناول الأعشاب و التوابل مثل الفلفل الحار يساعد في تحريك الأشياء و يساعد الجسم في التخلص من السموم بشكل صحيح.

>8-الهيل أو الحبهان:

> هو نوع من التوابل الشائعة في المطبخ الهندي, ويمكن استخدامها في التخلص من سموم الجسم. الحبهان يعمل علي اليكتريا الغيرحميدة الموجودة في الجسم، بدون الأضرار بالبكتريا الحميدة. عندما يستخدم الحبهان مع التوابل الأخري، يساعد عملية الهضم لدي الأنسان و يقتل البكتريا الضارة و يخلصك منها خلرج الجسم. فائدة أخري تدفعك لأستخدام الحبهان هو أنه بمثابة عامل طبيعي مضاد للأكتئاب. حتي اذا لم تكن مكتئباً فأنه يحسن من المزاج العام, مما يجعل الحبهان من التوابل الرائعة التي يجب إضافتها إلي وجباتك

>9- القرفة:

> من التوابل المشهورة و الشائعة التي تجدها في المخبوزات.للأسف عندما تستخدم في المعجنات الحلوة لن يكون لها تأثير كبير في التخلص من السموم. القرفة يجب استخدامها لوحدها مع مكونات طبيعية وصحية أخري حتي تقدم لك فوائد التخلص من السموم. أفضل طريقة لأستخدام القرفة هو أضافتها إلي شراب التخلص من السموم مثل العصير . هذا يعطي لك نتائج مباشرة و قوية وسوف تحصل علي أفضل النتائج.