بعثة النادي الأهلي تتوجه إلى الإمارات لمواجهة روما الإيطالي

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي القاهرة، اليوم الأربعاء، متوجهة إلى الإمارات للمشاركة في المباراة الودية أمام نادي روما الإيطالي المقررة في 20 مايو الجاري على ملعب “هزاع بن زايد” بمدينة العين.

وتضم قائمة لاعبي الأهلي “شريف إكرامي” و”أحمد عادل عبد المنعم” و”مسعد عوض” و”رامي ربيعة” و”أحمد حجازي” و”صبري رحيل” و”مؤمن زكريا” و”عمرو جمال” و”عماد متعب” و”وليد سليمان” و”باسم علي” و”ماليك إيفونا” و”عمرو السولية” و”أحمد الشيخ” و”عبد الله السعيد” و”سعد سمير” و”صالح جمعة” و”محمد نجيب” و”أحمد فتحي” و”حسام عاشور” و”جون أنطوي” و”حسام غالي” و”محمد هاني”.