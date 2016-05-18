خبر في الجول – مدرب الزمالك يريد مهاجما أجنبيا.. وباولو الاستثناء الوحيد

أبلغ محمد حلمي المدير الفني للزمالك مجلس إدارة النادي بعدم رغبته في التعاقد مع مهاجم محلي خلال فترة الانتقالات الصيفية لوجود عدد من المهاجمين المميزين.

وقال حلمي للإدارة إنه يريد التعاقد مع مهاجم إفريقي ليكون مع الزامبي إيمانويل مايوكا، حسبما علم FilGoal.com.

ماذا لو لم يجد الزمالك مهاجم إفريقي مميز؟

هنا أبلغ حلمي مجلس إدارة الزمالك أن الاستثناء المحلي الوحيد هو مهاجم سموحة حسام باولو لأنه من وجهة نظره مميز ويستحق ارتداء القميص الأبيض.

ويأتي مهاجم وادي دجلة ستانلي أوهواتشي في قائمة المهاجمين الذي يرغب الزمالك في استقدام أحدهم، خصوصا أنه يتألق في الدوري المصري لموسمين.

وسجل ستانلي 10 أهداف لوادي دجلة هذا الموسم، فيما يحتل باولو صدارة هدافي الدوري بـ14 هدفا.